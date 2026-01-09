SUA au confiscat încă un petrolier în Caraibe: Olina face parte tot din „flota fantomă” a Rusiei. Americanii au publicat imaginile

<1 minut de citit Publicat la 16:44 09 Ian 2026 Modificat la 16:49 09 Ian 2026

SUA au confiscat petrolierul Olina în Marea Caraibilor, 9 ianuarie 2026. Sursa foto: U.S. Southern Command via X

Forțele armate ale Statelor Unite au interceptat și abordat un al cincilea petrolier, în cadrul unei campanii extinse de monitorizare și combatere a transporturilor ilegale de petrol din Venezuela.

Potrivit publicației The Wall Street Journal, nava vizată, cunoscută anterior sub numele Minerva M, se afla sub sancțiuni impuse de guvernul american pentru implicarea în transportul de petrol rusesc.

Intervenția a fost confirmată printr-o postare a U.S. Southern Command pe platforma X, care a transmis că operațiunea a avut loc înainte de răsărit, în Marea Caraibilor.

Militari din cadrul Joint Task Force Southern Spear, alături de reprezentanți ai Departamentului pentru Securitate Internă, au decolat de pe portavionul USS Gerald R. Ford și au reținut petrolierul Motor/Tanker Olina, fără incidente.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Potrivit comunicatului oficial, astfel de acțiuni sunt susținute de întreaga capacitate operațională a Amphibious Ready Group a Marinei SUA, incluzând navele USS Iwo Jima, USS San Antonio și USS Fort Lauderdale.