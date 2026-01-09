Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură ale Guvernului în 2026. Autostrada A7 și metroul spre Otopeni, în capul listei

1 minut de citit Publicat la 16:40 09 Ian 2026 Modificat la 16:40 09 Ian 2026

Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice prioritizate în 2025. Sursa foto: captură video Facebook/Compania Națională de Investiții Rutiere

Ministerul Finanțelor a publicat, vineri, lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecție și prioritizare. Printre obiectivele principale se numără autostrăzile A7, A1 şi A8, construcţia spitalelor regionale de urgenţă la Iaşi, Cluj şi Craiova şi Magistrala 6 de metrou spre Otopeni.

Portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei (aproximativ 91 de miliarde de euro), ierarhizate după punctajul obţinut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici.

În cadrul procesului de ierarhizare realizat la nivelul ordonatorilor principali de credite, următoarele obiective de investiții ocupă poziții prioritare:

Infrastructură Rutieră: Autostrada A7 (Ploiești – Pașcani), Autostrada A1 (Secțiunile Sibiu – Pitești) și Autostrada A8 (Târgu Mureș – Iași – Ungheni).

Infrastructură Feroviară: Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș – Timișoara – Arad și reabilitarea liniei Brașov – Sighișoara.

Sănătate: Construcția celor trei Spitale Regionale de Urgență (Iași, Cluj-Napoca și Craiova) și a unităților spitalicești noi finanțate prin programe strategice.

Transport Urban: Extinderea rețelei de metrou prin Magistrala 6 (Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă).

Mediu și Managementul Apelor: Proiecte de protecție a zonei costiere și amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundații.

Ministerul Finanțelor monitorizează permanent execuția acestor proiecte pentru a asigura o alocare bugetară optimă și pentru a sprijini ordonatorii de credite în atingerea jaloanelor de performanță. Prioritizarea corectă permite direcționarea resurselor către proiectele cu cea mai mare rată de rentabilitate socială și economică.