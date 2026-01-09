Ziua de naștere a lui Trump amână Summitul G7 din acest an. Președintele SUA va organiza la Casa Albă lupte MMA

Trump a anunțat în octombrie că Casa Albă va găzdui o "mare luptă UFC” pe 14 iunie. FOTO: Hepta

Franța va amâna summitul Grupului celor 7 din acest an pentru a evita suprapunere cu evenimentul de arte marțiale mixte (MMA) planificat la Casa Albă pe 14 iunie, când Donald Trump va împlini vârsta de 80 de ani, au declarat doi oficiali pentru Politico.

Aceste precizări vin în contextul în care LeMessager a anunțat că amânarea va avea loc din cauza zilei de naștere a lui Donald Trump. Parisul anunțase anterior că reuniunea liderilor G7 din acest an va avea loc începând cu data de 14 iunie, care este atât Ziua Drapelului în SUA, cât și cea de-a 80-a aniversare a președintelui Donald Trump, până pe 16 iunie la Évian-les-Bains, pe malul lacului Geneva.

Însă Trump a anunțat în octombrie că Casa Albă va găzdui o "mare luptă UFC” pe 14 iunie. CEO-ul Ultimate Fighting Championship, Dana White, a declarat joi pentru CBS News că logistica evenimentului a fost finalizată. White a spus că evenimentul va reuni până la 5.000 de persoane pe peluza sudică a Casei Albe.

“Vom avea ecrane mari și vom avea o scenă, vom avea muzică pe tot parcursul zilei.”

White a sugerat că întreaga săptămână de lupte va servi drept o sărbătoare masivă, care va duce la evenimentul de la Casa Albă de sâmbătă seara, care coincide cu ziua de naștere a președintelui Donald Trump.

G7 se va desfășura acum în perioada 15-17 iunie.

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a refuzat să confirme dacă schimbarea, care a fost acum oficializată pe site-ul G7, este direct legată de evenimentul UFC și a declarat că noul program este „rezultatul consultărilor noastre cu partenerii G7”.