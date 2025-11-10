Percheziţii în Ucraina la sediile fostului partener de afaceri al lui Zelenski. Bărbatul a fugit din ţară înainte de anchetă

Publicat la 11:41 10 Noi 2025 Modificat la 11:41 10 Noi 2025

Percheziţii în Ucraina la sediile fostului partener de afaceri al lui Zelenski. Foto: Getty Images

Agenţia ucraineană pentru Anticorupție efectuează, luni, percheziții, la Kiev, la sedii ce au legătură cu Tymur Mindich, într-o anchetă ce vizează sectorul energetic. Mindich, fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, este co-proprietarul companiei de producție Kvartal 95, fondată de președintele Ucrainei. Mindich a fugit din ţară înainte de percheziții, conform Kiev Independent.

Autorităţile desfășoară o operațiune anticorupție majoră în sectorul energetic, împreună cu Parchetul Specializat Anticorupție.

„Sunt verificate activitățile unei organizații criminale la nivel”, a declarat agenția într-un comunicat.

Potrivit autorităţilor, grupul „a pus la cale o schemă majoră de corupție pentru a controla întreprinderi cheie de stat”, inclusiv Energoatom, agenția de energie nucleară deținută de stat a Ucrainei.

Surse au confirmat pentru Kiev Independent că sunt în curs de desfășurare percheziții la proprietăți legate de Mindich.

Este anchetat şi ministrul Justiţiei

Ministrul Justiției, Herman Halushchenko, care a fost ministru al Energiei între 2021 și 2025, este, de asemenea, anchetat, potrivit surselor.

Mindich a fost investigat, alături de alte persoane, în legătură cu producătorul de drone Firepoint. Compania a negat orice legătură cu Mindich.

Vestea vine la câteva zile după ce ancheta "Ukrainska Pravda" a relatat că fostul partener de afaceri al lui Zelenski și-a sporit semnificativ influența în ultimii ani.