Războiul din Ucraina, ca în Evul Mediu: Rușii au echipat cai cu Starlink și transmit imagini live de pe front

Imagini cu un terminal Starlink prins pe spatele unui cal, despre care se spune că au fost filmate de soldați ruși în Ucraina, au apărut joi pe rețelele sociale.

Clipul a fost publicat pe canalul de Telegram al publicației independente ruse Astra, scrie Kyiv Post. Filmarea, realizată aparent cu un telefon mobil și destul de instabilă, arată un cal echipat cu o șa, pe care sunt sudate două bare metalice. Deasupra lor este montat un terminal Starlink, sistemul de internet prin satelit dezvoltat de SpaceX, compania deținută de miliardarul american Elon Musk.

„L-am sudat aici, totul e bine, totul e super”, spune în rusă bărbatul care filmează, explicând cum este prins terminalul de șa. „Așa se scoate Starlink-ul. Și aici se introduce. Asta e construcția, funcționează”.

În continuare, videoclipul trece la ceea ce autorul susține că este o transmisie live de pe spatele calului, realizată cu ajutorul Starlink. Un alt clip, publicat pe Bluesky de contul anonim de analiză open-source Special Kherson Cat, oferă mai multe detalii: ar apărea un soldat rus care folosește acest sistem, având o cameră prinsă pe piept și o baterie externă depozitată într-o desagă de șa.

Deși SpaceX a negat în repetate rânduri că ar face afaceri în Rusia, Moscova reușește să ocolească sancțiunile internaționale și să obțină terminale Starlink pentru războiul din Ucraina, cumpărându-le din țări terțe, potrivit United24.

Dacă imaginile sunt autentice, montarea terminalelor Starlink pe cai le-ar permite soldaților ruși să transmită în timp real imagini din teren către punctele de comandă și cartierele generale.

„Cavaleria” rusă

Informații despre folosirea cailor de către trupele ruse în Ucraina circulă încă din 2023, când presa rusă a relatat despre o unitate din Bașkiria care apela la animale pentru transport logistic. În ultima perioadă însă, dn cauza scăderii drastice a numărului de vehicule blindate grele disponibile, această practică pare să se fi extins, alimentând propaganda Kremlinului, notează Forbes.

Încă din februarie 2025, general-locotenentul Viktor Sobolev, membru al Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, declara că folosirea măgarilor pentru transportul muniției și al altor provizii către linia frontului a devenit „o practică obișnuită”.

„În timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei [termenul folosit de Kremlin pentru Al Doilea Război Mondial], o parte din artileria noastră era tractată de cai. A ajuns până la Berlin”, a spus el.

Ofițerul a continuat cu un alt exemplu: „În Marele Război pentru Apărarea Patriei au fost folosiți și câini - li se montau două mine și erau trimiși acolo unde era nevoie. E mai bine să pierzi un măgar decât doi oameni într-o mașină care transportă provizii esențiale pentru luptă și supraviețuirea unităților de pe front”.

În decembrie 2025, Brigada 92 Asalt Separată a Ucrainei, din cadrul Batalionului 5 Asalt, a publicat un videoclip care arăta un atac cu dronă asupra unui grup de soldați ruși care se deplasau călare spre pozițiile ucrainene.

„Ocupanții ruși pierd echipamente atât de repede în timpul asalturilor încât sunt forțați să se deplaseze pe cai. Dar nici asta nu îi ajută, operatorii de drone ai Batalionului 5 neutralizează inamicul imediat ce identifică o țintă”, se arată în descrierea clipului.

În contrast, presa de stat rusă prezintă dependența tot mai mare a armatei de animale drept o dovadă de ingeniozitate, nu ca un semn al epuizării resurselor. În toamna anului 2025, postul Russia Today (RT) publica un articol în care susținea că lumea va asista „în curând la revenirea istorică a cavaleriei ruse” pe frontul din Ucraina.

Un alt videoclip distribuit intens pe canale pro-ucrainene sugerează că acel moment ar fi deja aici. Imaginile, dacă sunt reale, arată trei soldați ruși atacând o poziție ucraineană călare, înainte de apariția unei drone ucrainene. Aceasta coboară brusc, sperie caii, care își aruncă călăreții, apoi îi vizează pe soldați, în timp ce animalele fug nevătămate.

Kyiv Post precizează că nu a putut verifica independent autenticitatea niciunuia dintre videoclipurile menționate în acest articol.