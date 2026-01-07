Peste 200 de gospodării din 4 localităţi din Alba nu aveau curent electric nici miercuri seară

Peste 200 de gospodării din 4 localităţi din Alba nu aveau curent electric nici miercuri seară. Sursa foto: ISU

Autorităţile din judeţul Alba au anunţat, miercuri, că intervin pentru remedierea avariilor la reţeaua de alimentare cu energie electrică în 4 localităţi, fiind afectate 221 de gospodării. Prefectul a convocat, în şedinţă extraordinară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

”În prezent, mai sunt afectate 4 unităţi administrativ-teritoriale (UAT), cu un număr de 221 de utilizatori fără curent electric”, au precizat pompierii, miercuri seară.

​”În ceea ce priveşte starea drumurilor din judeţ, circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă. Până la această oră nu sunt drumuri închise sau blocate, însă se acţionează preventiv cu utilaje de deszăpezire şi material antiderapant pe sectoarele de drum afectate de ninsori”, a mai comunicat ISU.

Prefectul Nicolae Albu a convocat miercuri seara, în şedinţă extraordinară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Alba, în contextul în care la nivelul judeţului este valabilă o atenţionare meteorologică Cod Galben de precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori şi intensificări ale vântului, conform Agerpres.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă (ISU) Alba va menţine activată Grupa Operativă a Inspectoratului şi, de asemenea, se menţine operaţionalizat Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, care se suplimentează cu reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Alba.

Primarii celor 78 de UAT-uri vor institui permanenţa la sediul primăriei, vor monitoriza cursurile de apă şi vor interzice ca degajarea zăpezii rezultate din acţiunea de deszăpezire să se facă în albiile râurilor sau în proximitatea acestora.

Ce trebuie să facă primarii

Edilii vor informa populaţia şi operatorii economici de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în ceea ce priveşte obligaţiile pe care le au în curăţarea aleilor, trotuarelor şi a ţurţurilor de gheaţă şi vor identifica şi/sau verifica de urgenţă situaţiile cu persoanele fără adăpost sau nevoiaşe, a persoanelor în vârstă care locuiesc singure sau a persoanelor care locuiesc în spaţii ce nu asigură un confort termic minim necesar.

SGA Alba va monitoriza cursurile de apă în vederea identificării zăpoarelor, creşterea debitelor de apă sau alte situaţii din competenţă care vor fi transmise pentru luarea măsurilor ce se impun operativ şi va interveni cu utilajele din dotare preventiv, acolo unde se impune. De asemenea, SGA Alba va informa "cu celeritate" proprietarul podului de cale ferată de pe strada Arenei din municipiul Aiud, cu privire la obligativitatea curăţării albiei conform prevederilor legale şi va lua toate măsurile preventive ce se impun.

DSP Alba va actualiza în permanenţă evidenţa persoanelor dializate, a gravidelor şi a bolnavilor cronici aflaţi în zone cu risc de a rămâne izolate şi va organiza la nevoie, cu sprijinul autorităţilor locale şi a ISU Alba, evacuarea preventivă a acestora către unităţile spitaliceşti.

Alba, cel mai afectat judeţ

Direcţia Silvică Alba şi Garda Forestieră Judeţeană Alba vor sprijini intervenţia D.E.E.R. şi autorităţile locale pentru tăierea copacilor căzuţi şi a celor care sunt în pericol să cadă pe locuinţe, carosabil, mijloace auto sau pe reţeaua electrică aeriană.

Alba a fost cel mai afectat judeţ, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, din punct de vedere al numărului de abonaţi nealimentaţi cu energie electrică în urma defecţiunilor provocate de ninsorile abundente. Iniţial, numărul acestora a depăşit 43.000. În cursul serii de miercuri, mai erau 221 de abonaţi fără energie electrică.