Anul 2026 este anul "salariilor la vedere". Companiile din România vor fi obligate să publice remuneraţia în anunţurile de angajare

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Anul 2026 va fi anul salariilor la vedere. Începând cu luna iunie, angajatorii vor fi obligați să aplice noua directivă europeană privind transparenţa salarială, menită să reducă diferențele de remunerație între femei și bărbați și să crească echitatea pe piața muncii. Angajatorii vor trebui să comunice nivelul de salarizare încă din etapa de recrutare, înainte de interviu. Totodată, angajații actuali vor avea dreptul de a solicita informații privind nivelurile de salarizare pentru funcții similare în companie, fără teama de sancțiuni sau discriminări.

Începând cu anul acesta, în cadrul companiilor, va deveni transparent modul în care este definită munca. Angajaţii vor avea dreptul să ceară infomaţii despre nivelul mediul al pachetului salarial al colegilor de pe aceleași poziții.

"Nu înseamnă că, din iunie, vom putea vedea media salarială a managerului meu sau a subalternilor mei, ci media salarială a colegilor care desfășoară muncă de valoare egală în cadrul companiei mele.

Toate companiile din România, medii și mari, chiar dacă nu se pregătesc deja, au oricum în plan să demareze pregătirile pentru ca, din iunie, să poată comunica transparent angajaților ce înseamnă munca de valoare egală în cadrul companiilor respective", a explicat Oana Botolan, specialist în resurse umane.

Norma europeană impune angajatorilor să menţioneze intervalul salarial disponibil pentru jobul respectiv în anunţul de recrutare sau să înştiinţeze candidaţii înainte să se prezinte la interviu.

"Data de 7 iunie va aduce o adevărată revoluție pe piața muncii din România. Angajatorii vor trebui să prezinte foarte clar care este salariul oferit, care este pachetul salarial, cu toate beneficiile: bonuri de masă, sporuri și orice alte venituri suplimentare, astfel încât oamenii să poată decide în cunoștință de cauză dacă aplică sau nu pentru acel job", a adăugat economistul Adrian Negrescu.

În prezent, doar 4 din 10 dintre joburile publicate pe platformele de recrutare menţionează salariul, conform unui studiu eJobs.

"Companiile din România fac primii paşi spre aplicarea directivei europene privind transparenţa salarială. Pe platofrmele de recrutare, anunţurile de angajare care au salariul specificat, au de 4 ori mai multe aplicări decât cele care nu au informaţii despre remuneraţie", a subliniat reporterul Antena 3 CNN, Diana Popescu.



În era în care totul se întâmplă pe repede-înainte, tinerii nu mai vor să piardă timpul la interviuri, unde să afle dacă salariul e potrvit aşteptărilor. Aşa că aplică mai des pentru anunţurile de angajare în care e precizat salariul.

În Spania, Germania, Danemarca, Suedia şi Portugalia, procesul de transparentizare salarială deja a început.