Un fost şef al mafiei Camorra, căutat de carabinieri, se plimbă prin România. S-a "cazat" la iubita lui din Vaslui de sărbători

Gianluca Moscatiello, cunoscut şi ca "Regele Leu". Foto: Captură Antena 3 CNN

Un mafiot periculos din Italia se plimbă liniştit prin România, deşi carabinierii îl caută prin toată Europa. Bărbatul, fost şef al temutei Camorra, trăieşte o poveste de dragoste cu o româncă din Vaslui, alături de care vizitează, pe rând, oraşele de la noi din ţară, fără să se ferească să se laude cu asta pe reţelele de socializare. Sfidarea însă nu e luată în seamă în vreun fel şi de autorităţile de la noi.

Fost şef în temuta mafie Camorra, pe numele său adevărat Gianluca Moscatiello, "Regele Leu" este un personaj colorat pe reţelele de socializare. Are coroană de împărat, lanţuri groase, câte un ceas pe fiecare mână şi se afişează cu multe maşini scumpe. Se postează pe reţelele sociale în vacanţe luxoase şi ar deţine mai multe baruri în Torino. Acum s-ar ascunde în România, la iubita lui, din Vaslui. Este căutat de anchetatorii din Italia, unde a fost emis un mandat de arestare în lipsă. Este acuzat că ar fi pus la cale răpirea unui adolescent în vârstă de 17 ani.

Într-o filmare făcută de un martor cu telefonul mobil şi publicată de La Reppublica, se observă cum mai multe persoane cară cu pătura un tânăr. Totul ar fi pornit, spun investigatorii italieni, în martie 2025. Atunci, băiatul în vârstă de 19 ani al lui Gianluca Moscatiello ar fi ajuns bătut la spital din cauza unei dispute sentimentale. Rivalul, un adolescent în vârstă de 17 ani ar fi fost atras ulterior într-o capcană. Pe 9 martie, 7 indivizi l-au înconjurat pe o stradă din Torino şi l-au bătut.

Atacatorii l-au luat cu o pătură, l-au târât pe stradă, l-au aruncat în portbagajul unei maşini şi l-au abandonat pe o stradă câteva ore mai târziu, de unde a fost salvat de familia sa. La sfârşitul anului trecut s-au făcut şi primele arestări. 4 indivizi, printre care şi doi români. Cel care i-ar fi instigat şi care ar fi planificat răzbunarea, spune procuratura italiană, ar fi Gianluca Moscatiello.

În vârstă de 49 de ani, bărbatul are antecedente penale inclusiv pentru omor, fapte comise în perioada în care stătea în Genova. Contactat de jurnaliştii italieni, Gianluca a spus că nu este în Italia, ci în România, alături de iubita sa. Potrivit fotografiilor şi informaţiilor postate chiar de către italian pe reţelele sociale, acesta a venit în România la sfârşitul lunii decembrie. A fost în Bârlad şi în Piteşti.

Contactat de către jurnaliştii News Hour with CNN, Gianluca nu a răspuns până la această oră.