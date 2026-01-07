Profesor român la Oxford: "Groenlanda e şi un proiect de vanitate pentru Trump, ca să-şi lege profilul politic de această achiziţie"

Corneliu Bjola, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Oxford, a intervenit, miercuri, la Antena 3 CNN, unde a enumerat motivele pentru care Donald Trump insistă să ia Groenlanda de la Danemarca pentru Statele Unite. "Apare această suspiciune că totul este legat şi de un proiect de vanitate pentru preşedintele Trump, ca să-şi lege profilul politic de această achiziţie teritorială", a afirmat Corneliu Bjola.

"Cred că intenţia sa de a achiziţiona Groenlanda rămâne viabilă. A invocat 2 argumente. Unul este de securitate, legate de posibila interferenţă Rusia şi China în zona respectivă. A doua - legată de minerale, pe care partea americana le doreşte, pentru dezvoltarea tehnologică.

Apare această suspiciune că este legat şi de un proiect de vanitate pentru preşedintele Trump ca să-şi lege profilul politic de această achiziţie teritorială.

Europenii stau deoparte pentru că au nevoie de SUA în Ucraina. Consecinţele sunt foarte serioase geopolitic. Asta va otrăvi relaţia transatlantică foarte puternic. Este o problemă care crează anxietate", a declarat profesorul Corneliu Bjola, care a amintit şi despre dorinţa lui Trump de a anexa Canada:

"A doua mare problemă este că ar fi Canada încercuită, practic, şi ştim dorinţa preşedintelui Trump de anexare a Canadei.

Ce sperăm este că relaţia transatlantică va continua aşa cum merge în momentul de faţă şi poate administraţia Trump va accepta un mod de cooperare cum am spus. Nu sunt convins ca acest scenariu va putea fi realiuat, având în vedere a treia motivare.

O invazie în Groenlanda ar fi neproblematică pentru SUA. N-o să fie o situaţie foarte complicată pentru armata americană, dar consecinţele sunt severe. Asta va avea repercusiuni. Danemarca este unul dintre cei mai loiali parteneri, a fost alături de SUA din 1945. Nu este uşor pentru Danemarca. Asta ridică întrebări pentru ceilalţi. Este o schimbare de optică, asta înseamnă sferă de influenţă. Doctrina Monroe înseamnă toată emisfera vestică. Unde este linia? Se vor întreba foarte mulţi.

În sfera de influenţă şi cum negociază aceste linii se face prin monede de schimb. Aceste monede de schimb sunt statele mici. Este foarte gravă această schimbare de paradigmă, care sperăm că va avea un recul, că se va linişti. Problema pentru mulţi în Europa este cum reuşim să depăşim acest moment".

Scenariul în patru pași prin care Trump ar lua Groenlanda

Există o cale clară prin care președintele SUA, Donald Trump, urmează să ia Groenlanda de la Danemarca pentru Statele Unite, iar o parte din această cale pare să fi fost parcursă deja, scrie Politico.

Pasul 1: O campanie de stimulare a mișcării de independență a Groenlandei. O Groenlandă independentă ar putea semna acorduri cu SUA, în timp ce, în condițiile din prezent, are nevoie de aprobarea guvernului de la Copenhaga în decizii de politică externă.

Pasul 2: Groenlandei i se oferă o înțelegere aparent avantajoasă. Presupunând că eforturile de a accelera organizarea unui referendum privind independența Groenlandei se concretizează și locuitorii teritoriului votează pentru a ieși de sub autoritatea regatului danez, următorul pas ar fi aducerea sub influența SUA.

Pasul 3: Atragerea Europei în plan. SUA au în mânecă atuul ucrainean. Europa s-ar opune unei încercări de a separa Groenlanda de Danemarca, dar administrația SUA are un atu de jucat pe acest front, iar atuul se numește Ucraina, subliniază Politico.

Pasul 4: Invazia militară. Americanii ar prelua controlul în capitala groenlandeză Nuuk într-o jumătate de oră. Aceasta ar consta, pur și simplu, în acapararea teritoriului (Groenlandei) în același mod în care Putin a încercat să-l acapareze (în Ucraina). Ar putea, pur și simplu, să trimită trupe în țară și să spună că acum este aparține Americii.