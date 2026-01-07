Cea mai mare economie a Europei a avut cei mai mulţi şomeri din ultimii 12 ani, în 2025. Ce previziuni sunt pentru 2026

2 minute de citit Publicat la 18:05 07 Ian 2026 Modificat la 18:07 07 Ian 2026

Cea mai mare economie a Europei a avut cei mai mulţi şomeri din ultimii 12 ani, în 2025. Foto: Getty Images

Numărul şomerilor în Germania a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani, iar anul acesta ar urma să fie dificil pentru cea mai mare economie europeană. Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a crescut luna trecută cu 3.000, la 2,9 milioane, în timp ce analiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau la o cifră de 5.000, conform Agerpres.

Oficiul de Muncă (BA) a informat miercuri că numărul mediu de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a crescut anul trecut cu 161.000, la 2,984 milioane, cel mai ridicat nivel din 2013.

Deşi s-a atins probabil nivelul de vârf, o uşoară atenuare nu este aşteptată cel mai devreme până şa mijlocul acestui an, a apreciat şeful Oficiului de Muncă, Andrea Nahles.

Rata şomajului s-a menţinut în decembrie la 6,3%, în linie cu previziunile.

"Piaţa forţei de muncă continuă să fie afectată de dificultăţile economice. Prin urmare, continuă tendinţa anemică la finalul anului. Situaţia pe piaţa muncii este mai slabă decât în urmă cu un an", a declarat Nahles.

Germania a încheiat 2025 cu 2,9 milioane de şomeri, aproape de pragul de trei milioane care a fost depăşit în august, pentru prima dată în ultimul deceniu.

În ultimii patru ani, numărul şomerilor în Germania a crescut cu aproximativ 500.000, a declarat Carsten Brzeski, analist la ING.

"Această înrăutăţire graduală reflectă evoluţia economiei, care efectiv stagnează de mai mult de cinci ani, iar industria se confruntă cu dificultăţi severe structurale, astfel încât era inevitabilă o deteriorare pieţei forţei de muncă", a adăugat Brzeski.

Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut în decembrie, deşi există semne de stabilizare, apreciază analiştii. Luna trecută erau 619.000 locurilor de muncă vacante, cu 35.000 mai puţine decât în perioada similară din 2024.

Previziuni sumbre pentru 2026

Rata şomajului în 2025 s-a situat la 6,3%, în creştere de la 6% în 2024.

"Înrăutăţirea graduală a pieţei forţei de muncă din Germania va persista probabil, complicând redresarea consumului privat în 2026", a apreciat Brzeski.

Deficitul de angajaţi calificaţi rămâne o problemă, în pofida şomajului. Numărul de muncitori disponibili va scădea cu 40.000 în 2026 din cauza factorilor demografici, conform previziunilor Oficiului de Muncă.

"Majorarea şomajului nu înseamnă că nu avem nevoie de angajaţi calificaţi. Nimic, subliniez - nimic - nu ne protejează mai bine contra şomajului decât abilităţile sporite", a afirmat Nahles.

Oficialul a lăudat integrarea refugiaţilor din Siria pe piaţa muncii, deşi a avertizat că încă există un deficit de integrare a femeilor provenite din Siria. În rândul refugiaţilor din Ucraina, situaţia s-a îmbunătăţit 370.000 de ucraineni lucrau anul trecut în Germania, cu 79.000 mai mulţi decât în 2024.