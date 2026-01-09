NASA aduce pe Pământ tot echipajul SpaceX Crew 11, după ce unul dintre astronauți s-a îmbolnăvit în spațiu. Ce se știe despre starea sa

Publicat la 09:04 09 Ian 2026

Stația Spațială Internațională. Sursa foto: Getty Images

Patru astronauți se vor întoarce de pe Stația Spațială Internațională, ISS, cu mai mult de o lună în avans față de data planificată a revenirii pe Pământ, relatează CNN.

Decizia a fost luată după ce un membru al echipajului misiuni SpaceX Crew 11 s-a îmbolnăvit.

NASA nu a precizat identitatea astronautului și nici afecțiunea de care suferă acesta.

Miercuri, agenția spațială americană a comunicat că amână o ieșire în spațiu tocmai din cauza problemei medicale a unuia dintre membrii echipajului.

Se știe că ieșirea în spațiu trebuia efectuată de doi astronauți: Mike Fincke și Zena Cardman.

Cardman a intrat în corpul de astronauți americani în 2017 și s-ar fi aflat la prima ieșire în vidul cosmic.

Fincke, care este astronaut din 1996, a participat la nouă ieșiri anterioare în spațiu.

Ce se știe despre starea astronautului care s-a îmbolnăvit pe ISS

Astronautul afectat de problema medicală este în stare stabilă, potrivit celor anunțate anterior de NASA.

Nu este de așteptat ca acesta să primească tratament special în timpul revenirii de pe orbită, a declarat dr. James Polk, directorul medical al agenției spațiale.

Astronautul urmează să fie examinat la revenirea pe Pământ.

"Avem o suită foarte robustă de echipamente medicale la bordul Stației Spațiale Internaționale. Dar nu avem toate echipamentele unui Departament de urgență, de exemplu, pentru a finaliza o investigație a unui pacient. Și în acest incident particular, am dori să finalizăm investigația, iar cea mai bună modalitate de a face acest lucru este pe Pământ", a precizat dr. Polk.

În afară de americanii Mike Fincke și Zena Cardman, grupul care se întoarce de pe orbită îi include pe astronauta Kimiya Yui, de la Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială, și pe cosmonautul Oleg Platonov, de la agenția rusă Roscosmos.

Misiunea echipajului SpaceX Crew 11 este parte a rotației regulate a personalului la bordul ISS și urma să se încheie cel mai devreme luna viitoare.

NASA grăbește lansarea Crew 12 după problemele medicale de pe ISS

De obicei, NASA nu aduce un echipaj înapoi pe Pământ înainte ca un altul să fie pregătit de lansare pe ISS.

Noul administrator al agenției, Jared Isaacman - care a zburat de două ori pe orbită în misiuni private SpaceX - a confirmat că a cerut aducerea pe Pământ a grupului de patru astronauți.

Isaacman a precizat că alți patru astronauți ar urma să fie lansați către stația spațială în cadrul misiunii Crew 12 a NASA în următoarele săptămâni.

Agenția evaluează modalități de a accelera această lansare, întrucât Crew 12 fusese planificat să zboare în spațiu la mijlocului lunii februarie.

Echipajul misiunii Crew 11, care îl include pe astronautul bolnav, va părăsi Stația Spațială Internațională "în câteva zile", a menționat Isaacman.