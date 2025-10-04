Stația Spațială Internațională se va prăbuși în 2030. Ce va urma

În 2030, ISS va fi „pensionată” printr-o prăbușire controlată. Foto: Getty Images

Din noiembrie 2000, oamenii au fost prezenți neîntrerupt în spațiu – 24 de ore din 24, 7 zile din 7. De aproape un sfert de secol, cel puțin un american, alături de colegi din alte țări, a locuit și lucrat pe Stația Spațială Internațională (ISS), potrivit Science Alert. În 2030 însă, ISS va fi „pensionată” printr-o prăbușire controlată, într-o zonă izolată a Oceanului Pacific.

Privind înapoi, ISS este poate unul dintre cele mai mari succese ale umanității: un simbol al cooperării dintre Statele Unite, Europa, Canada, Japonia și Rusia. Dar, ca orice proiect grandios, și acesta are o dată de expirare.

Două decenii de știință în spațiu

Primele module ale stației au fost lansate în 1998, iar de atunci, ISS a devenit un laborator unic pentru peste 4.000 de experimente în domenii precum știința materialelor, biotehnologie, astrofizică, științele Pământului și chiar procese de ardere.

Rezultatele au fost impresionante:

descoperiri legate de furtuni și fenomene atmosferice,

îmbunătățirea cristalizării unor medicamente folosite în tratarea cancerului,

dezvoltarea de retine artificiale în spațiu,

fibre optice ultrapure,

primele secvențieri de ADN realizate în microgravitație.

În total, cercetările făcute aici au dus la peste 4.400 de articole științifice, multe cu aplicații directe pentru viața de pe Pământ.

ISS a demonstrat clar că spațiul oferă un mediu unic – cu gravitație aproape zero, vid, temperaturi extreme și radiație intensă – perfect pentru a studia procese fizice, chimice și biologice imposibil de reprodus pe sol.

Ce se întâmplă după ISS?

Sfârșitul stației nu înseamnă că NASA și partenerii săi vor renunța la orbita joasă a Pământului. Dimpotrivă.

În 2021, agenția americană a anunțat investiții de peste 400 de milioane de dolari pentru a sprijini companii private în dezvoltarea unor stații spațiale comerciale. Scopul este ca acestea să fie gata înainte ca ISS să fie retrasă, pentru a asigura continuitatea cercetărilor și a prezenței umane la aproximativ 400 km deasupra Pământului.

Modelul nu e nou: NASA deja lucrează de ani de zile cu SpaceX și Boeing pentru transportul de cargo și echipaje. Acum, aceeași strategie se aplică pentru „stațiile private”.

În 2025, NASA a lansat faza a doua a programului, unde companiile vor putea testa prototipuri care să susțină echipaje de patru oameni timp de cel puțin 30 de zile. După evaluare și certificare, NASA va cumpăra misiuni și servicii exact cum o face acum pentru ISS.

Concurența din China

În timp ce americanii pun bazele stațiilor comerciale, China continuă să opereze propria stație spațială, Tiangong, locuită permanent din 2021 de echipaje de trei astronauți. Dacă ISS își încheie activitatea, Tiangong va deveni cea mai longevivă stație ocupată continuu.

O priveliște de care să ne bucurăm cât mai putem

Până în 2030, ISS va continua să orbiteze Pământul cu 28.000 km/h. În multe seri, poate fi observată de la sol – un punct alb-albăstrui strălucitor, adesea cel mai luminos obiect de pe cer.

E greu de imaginat că acest „steag” al umanității pe cer, vizibil cu ochiul liber, este rezultatul a zeci de ani de colaborare și munca a mii de oameni.

Când va veni momentul să se stingă luminile la bordul ISS, vom ști că se încheie un capitol istoric. Dar totodată, va începe unul nou: era stațiilor spațiale comerciale, care ar putea transforma orbita joasă a Pământului într-un hub permanent pentru știință, explorare și, poate într-o zi, turism spațial.