Cine plătește reparația acoperișului la bloc, conform legii. Ce opțiuni au proprietarii cărora "le plouă în casă"

Imagine din București FOTO: Inquam Photos / George Călin

În multe situaţii, proprietarii de apartamente dintr-un bloc s-au certat la ședințele organizate de Asociaţie pe subiectul reparaţiilor din spaţiile comune. Reabilitarea acoperișului imobilului a născut, frecvent, conflicte între vecini. În timp ce locatarii de la etajele inferioare au susţinut că de repararea acoperișului ar trebui să se ocupe doar proprietarii de la ultimul etaj, pentru că ei sunt direct afectaţi, alţii susţin că toţi vecinii din bloc trebuie să contribuie financiar la lucrările de restaurare.

În astfel de situaţii, administratorul şi președintele de bloc trebuie să intervină şi să clarifice situaţia.

Ce spune legea asociațiilor de proprietari despre plata reparațiilor la acoperișul blocului

În România, legea Asociaţiilor de proprietari stabileşte că repararea și întreținerea părților comune cade în sarcina tuturor proprietarilor de apartamente din imobil, deci nu doar a celor afectați direct de o problemă apărută în clădire. Prin urmare, şi vecinii de la etajele inferioare trebuie să plătească repararea acoperișului sau a terasei blocului, chiar dacă lor "nu le plouă" în case.

Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor este clară şi precizează că are ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

Iar lucrările de la acoperișul blocului nu se efectuează cu bani adunaţi doar de la proprietarii apartamentelor de la ultimul etaj al blocului, ci din fondul de reparaţii al imobilului, la care contribuie toţi vecinii atunci când plătesc întreținerea. Aceeaşi lege arată că administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și/sau modernizarea, după caz, a proprietății comune aferente condominiului sunt în sarcina asociației de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activități reprezintă cheltuieli comune.

Ce opţiuni au proprietarii de la ultimul etaj când vecinii nu vor să plătească

Cota indiviză/cota parte din proprietatea comună este parte a ecuaţiei prin care se împart o serie de cheltuieli, cum ar fi reparaţiile efectuate spaţiilor comune din bloc, iar aici este inclus şi acoperișul, desigur. Din părţile comune mai fac parte zonele de trecere, scările, instalațiile de apă și canalizare, pivnițele, boxele, uscătoria, ascensorul şi interfonul.

Așadar, toți proprietarii apartamentelor din bloc au obligația să contribuie la plata lucrărilor de reparare a acoperișului, iar administratorul şi președintele trebuie să se asigure de acest lucru. În situaţia în care vecinii nu vor să plătească, proprietarii de la ultimul etaj trebuie să insiste pe lângă administrator şi președintele de bloc să aplice legea. Adică să le trimită vecinilor rău-platnici notificări, somaţii şi chiar să-i acţioneze în instanţă pe proprietarii respectivi.

În cazul în care nu toţi vecinii participă la cheltuielile pentru reparaţia acoperișului unui bloc, legea prevede amenzi care pot ajunge până la 9.000 de lei pentru conducerea asociațiilor de proprietari, dacă locatarii de la ultimul etaj dovedesc că administratorul şi președintele n-au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-i convinge pe ceilalți să contribuie cu bani.