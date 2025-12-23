Obiceiul „rușinos” care te face mai puternic fizic. Ce se întâmplă în corpul tău când înjuri

Folosirea înjurăturilor îi ajută pe oameni să se descurce mai bine în sarcini fizic. Foto: Getty Images

Înjuratul zdravăn este, de obicei, prost văzut în societate. Totuși, potrivit cercetătorilor, ar putea fi exact ingredientul lipsă pentru a scoate mai mult din propriul corp.

Un studiu publicat recent în revista American Psychologist arată că folosirea înjurăturilor îi ajută pe oameni să se descurce mai bine în sarcini fizice, relatează Euronews. Participanții au spus că, atunci când înjură, se simt mai concentrați, mai încrezători și mai puțin distrași.

Cu alte cuvinte, data viitoare când îți vine să scapi o înjurătură la sală, oamenii de știință spun că nu ar trebui să te abții.

„În multe situații, oamenii se autocenzurează conștient sau inconștient și nu își folosesc întreaga forță”, a explicat Richard Stephens, autorul principal al studiului și lector senior în psihologie la Universitatea Keele din Marea Britanie. „Înjuratul este o metodă la îndemână prin care te poți simți mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras, ceea ce te ajută să dai un pic mai mult”, a adăugat el.

Studiul se bazează pe un volum consistent de cercetări anterioare care au arătat deja legătura dintre înjurături și performanța fizică. De această dată însă, cercetătorii au încercat să afle de ce se întâmplă acest lucru.

Stephens și colegii săi de la Universitatea Keele și Universitatea din Alabama (Huntsville) cred că înjuratul îi plasează pe oameni într-o stare mentală mai puțin inhibată, pe care o descriu drept o tendință temporară spre comportamente mai puțin controlate, în locul celor excesiv autocenzurate.

„Prin înjurat, scăpăm de constrângerile sociale și ne permitem să ne forțăm limitele în diverse situații”, spune Stephens.

În cadrul studiului, 192 de participanți au luat parte la două experimente separate. Aceștia au fost rugați să repete, la fiecare două secunde, fie o înjurătură la alegerea lor, fie un cuvânt neutru, în timp ce făceau flotări.

După exercițiu, participanții au răspuns la întrebări legate de starea lor mentală: cât de concentrați sau încrezători s-au simțit și dacă exercițiul li s-a părut amuzant.

Rezultatele au arătat clar că persoanele care au înjurat au reușit să își susțină greutatea corporală semnificativ mai mult timp decât cele care au repetat un cuvânt neutru.

De asemenea, ele au spus că s-au simțit mai sigure pe abilitățile lor și că au fost mai puțin distrase de alte gânduri. Mulți participanți au menționat și atingerea unei stări de „flux psihologic” - acea senzație plăcută de imersiune totală în activitatea desfășurată.

„Aceste rezultate explică de ce înjuratul este atât de răspândit”, a concluzionat Stephens. „Este, efectiv, un instrument fără costuri, fără droguri, fără consum de calorii, la îndemâna oricui, atunci când avem nevoie de un mic impuls de performanță”.