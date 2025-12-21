”Regiunile interzise” de pe Marte. De ce explorarea este complet nepermisă în aceste zone

Comunitatea științifică a stabilit reguli detaliate privind zonele care pot sau nu pot fi explorate. Foto: Getty Images

Marte a rămas, de-a lungul timpului, una dintre cele mai promițătoare destinații în căutarea vieții extraterestre. Cu toate acestea, anumite zone ale planetei, numite „regiuni speciale” sau „regiuni incerte” sunt total interzise prin acorduri internaționale, chiar dacă acestea ar putea oferi indicii esențiale despre viață. Accesul în zona acestor regiuni este limitat tocmai pentru a evita riscuri majore legate de contaminare, scrie IFL Science.

De ce există zone interzise pe Marte

În perioada de vârf a „curselor spațiale” din secolul XX, Statele Unite, Uniunea Sovietică și Marea Britanie au semnat Tratatul ONU privind Spațiul Cosmic, în 1967. Documentul interzice revendicarea suveranității asupra corpurilor cerești, amplasarea de baze militare și utilizarea armelor nucleare în spațiu.

În tratat mai este însă specificat un aspect esențial pentru explorarea planetară: protecția mediilor extraterestre. Una dintre marile provocări în căutarea vieții dincolo de Pământ este să putem demonstra că eventualele forme de viață descoperite nu au fost aduse acolo chiar de noi. Un „fals pozitiv” ar fi dezastruos pentru știință. La fel de grav ar fi și scenariul în care microorganismele terestre ar contamina o altă planetă.

Tocmai din acest motiv, tratatul stipulează clar: „Statele părți la tratat vor desfășura explorarea spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a altor corpuri cerești, astfel încât să evite contaminarea lor dăunătoare și modificările nocive ale mediului terestru rezultate din introducerea de materie extraterestră.”

Ce sunt „regiunile speciale”

Pe măsură ce cunoștințele despre Marte au avansat, comunitatea științifică a stabilit reguli mai detaliate privind zonele care pot sau nu pot fi explorate. Un rol-cheie l-a avut Comitetul pentru Cercetare Spațială (COSPAR), parte a Consiliului Internațional pentru Știință, care a definit „regiunile speciale” de pe Marte.

Potrivit COSPAR, aceste regiuni sunt zone în care condițiile ar putea permite dezvoltarea microorganismelor, fie ele marțiene sau aduse accidental de pe Pământ. Este vorba, în special, de locuri care ar putea fi suficient de calde și umede pentru a susține viața microbiană.

Cu alte cuvinte, aici intră și zonele considerate a avea „un potențial ridicat pentru existența vieții marțiene actuale”.

Zone sensibile și descoperiri recente

Printre aceste regiuni incerte se numără așa-numitele dungi înguste și întunecate care apar sezonier pe versanții marțieni. Inițial, ele au fost considerate posibile dovezi ale apei curgătoare, deși studii mai recente sugerează că ar fi rezultatul unor alunecări uscate de material granular.

De asemenea, cercetările au indicat existența unor mari rezerve de apă sub suprafața planetei, la adâncimi de 11,5 până la 20 de kilometri. Acestea sunt însă inaccesibile misiunilor actuale și greu de contaminat fără tehnologii de foraj la nivel science-fiction.

Un alt exemplu îl reprezintă posibilele biosemnături anunțate recent de roverul Perseverance, descoperite în formațiunea Bright Angel, din zona Cheyava Falls. În astfel de cazuri, oamenii de știință trebuie să excludă complet contaminarea de pe Pământ înainte de a putea vorbi despre viață extraterestră, ceea ce subliniază importanța măsurilor stricte de protecție planetară.