CNN: Cele 10 probleme din primele 48 de ore de război în Iran. Succes tactic și incertitudine strategică

În timpul unei crize precum cea care se desfășoară acum în Orientul Mijlociu, un președinte primește o evaluare netă pregătită din surse militare și nu numai. Aceasta ar putea evalua echilibrul forțelor, dinamica conducerii și calculele strategice, fără a face recomandări de politici. Scopul său este claritatea: o bază de la care se pot lua decizii. CNN a făcut o analiză cu principalele zece probleme din primele 48 de ore ale atacului din Iran.

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani, a declarat că Iranul „nu va negocia cu Statele Unite”, într-o postare pe X.

Larijani, una dintre figurile cheie ale Iranului, a făcut acest comentariu ca răspuns la știrile din presă care sugerau că Iranul a contactat Statele Unite prin intermediul unor intermediari, solicitându-le reluarea discuțiilor.

„Președintele american Donald Trump a aruncat regiunea în haos cu «speranțele sale false» și este acum îngrijorat de noi victime în rândul trupelor americane”, a spus Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, pe X.

Dominația aeriană asupra Iranului

În primele ore ale nopții de sâmbătă, forțele militare americane ar fi distrus tot ce mai rămăsese din apărarea aeriană a Iranului. Nu prea s-a găsit nimic acolo, deoarece o mare parte din sistemele furnizate Iranului de Rusia au fost distruse în atacurile anterioare ale Israelului din ultimul an.

Părțile americană și israeliană par acum să aibă dominație aeriană asupra Iranului. Aceasta înseamnă că aeronavele americane și israeliene pot zbura după bunul plac cu riscuri gestionabile atât timp cât acest conflict continuă, dar și după aceea.

Haosul din conducerea Iranului

Trump a raportat că 48 de lideri iranieni de rang înalt au fost uciși în primele ore ale campaniei aeriene, inclusiv liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Aceasta ar fi echivalentul uciderii președintelui american, a președintelui Statului Major Interarme și a mai multor oficiali din cabinet.

Pentru o țară precum Iranul, care a avut o singură succesiune la conducere de la războiul civil din 1979, acest lucru va provoca, probabil, un haos profund și incertitudine în întregul lanț de comandă al Iranului. Duminică, ministrul de externe iranian a recunoscut într-un interviu că unitățile sale militare acționează probabil independent și fără contact cu un lanț de comandă superior.

Aceasta este o recunoaștere a faptului că până și oficialii iranieni ar putea fi nesiguri cine este la conducere.

Incertitudinea succesiunii

Regimul iranian a încercat să-și asigure adepții că este în curs de desfășurare o succesiune pentru a-l înlocui pe Khamenei, un proces prevăzut în constituția sa. Aceasta înseamnă că un consiliu interimar condus de președintele său, președintele Curții Supreme și un cleric care urmează să fie numit ia decizii, însă niciuna nu a fost văzută public, iar avioanele israeliene și americane continuă să vizeze conducerea Iranului. Sâmbătă a fost raportat un atac în vecinătatea locului unde se spune că locuiește fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad.

De asemenea, nu există un succesor clar pentru Khamenei. Un candidat important, un alt fost președinte, Ebrahim Raisi, a murit într-un accident de elicopter acum doi ani. Un altul, fiul lui Khamenei, Mojtaba, s-ar confrunta cu mai multe obstacole în ciuda legăturilor sale puternice cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. În absența unui succesor numit, fundația republicii islamice iraniene s-ar putea eroda și mai mult în următoarele săptămâni.

Matematica rachetelor

Iranul răspunde loviturilor cu atacuri cu rachete asupra Israelului, instalațiilor americane din regiune și țintelor civile din Golf. Prioritatea principală pentru comandanții militari americani și israelieni în aceste prime zile este degradarea capacităților de rachete ale Iranului, în special a lansatoarelor sale. Lansatoarele determină câte rachete poate lansa Iranul per salvă.

Acest lucru va fi dificil. Iranul are cantități limitate de rachete cu rază lungă de acțiune pentru a ajunge la Israel, dar are stocuri mai mari de rachete cu rază scurtă și medie de acțiune pentru ținte cu rază mai mică, cum ar fi în Irak sau statele din Golf. De asemenea, este probabil ca acestea să fie dispersate și ascunse înainte de utilizare.

Statele din Golf, lovite și ele

Cea mai surprinzătoare evoluție pentru jurnalistul CNN Brett McGurk în aceste prime ore a fost decizia Iranului de a viza infrastructura civilă, hotelurile și reședințele din statele din Golf - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman. Comandamentul Central al SUA a publicat duminică o listă cu ceea ce a fost vizat, după ce Iranul a susținut că se concentrează exclusiv pe bazele militare americane.

Aceste țări au vrut să rămână în afara acestui conflict, dar atacurile Iranului le atrag acum în conflict. Dezacordurile politice au fost lăsate deoparte în fața unei amenințări comune. Acum, se ia în considerare modul de răspuns. Dacă unele dintre statele din Golf s-ar alătura atacurilor asupra Iranului, aceasta ar fi o evoluție semnificativă, inversând anii de eforturi depuse de Iran pentru a se reconcilia cu vecinii săi arabi.

Regatul Unit, Franța și Germania au emis, duminică, o declarație comună în care au precizat că s-ar putea alătura atacurilor împotriva aprovizionării Iranului cu rachete și drone. Acest lucru indică o posibilă formare a unei coaliții împotriva Iranului. Până duminică seara, părea să se formeze o coaliție mai largă. În urma E3, cinci state din Golf și Iordania s-au alăturat SUA în condamnarea Iranului și afirmarea „dreptului lor la autoapărare” împotriva atacurilor Iranului.

Rusia și China, momentan absente

Iranul și-a lăudat dintotdeauna parteneriatul strategic cu Rusia și China. A furnizat rachete și drone Rusiei pentru a le folosi în Ucraina și s-a bazat pe sistemele rusești de apărare aeriană. Acestea sunt acum distruse, iar Rusia nu are capacitatea de a le înlocui. Cât despre China, aceasta depinde de petrolul iranian ieftin (80% din petrolul Iranului merge către China), precum și de comerțul global prin Strâmtoarea Ormuz.

Moscova și Beijingul au spus puține lucruri chiar și după moartea partenerului lor, Khamenei. Duminică seară, o convorbire telefonică între miniștrii de externe ai Rusiei și Chinei ar fi condamnat verbal atacurile americane și israeliene, dar doar atât. Este puțin probabil ca acest lucru să se schimbe.

Niciun răspuns asimetric major — încă

Instrumentele asimetrice ale Iranului (operațiuni cibernetice, miliții intermediare, perturbări maritime) par a fi latente până acum. Oficialii iranieni au renunțat la amenințările de a închide Strâmtoarea Ormuz, iar forțele americane ar viza, se pare, marina Iranului.

Hezbollah, bijuteria coroanei Iranului, este deja afectată și până acum nu este angajată la granița de nord a Iranului. Milițiile din Irak au tras cu drone asupra aeroportului din Erbil, dar liderii irakieni depun eforturi pentru a ține țara departe de vizor. Cu toate acestea, acesta este un domeniu de urmărit, deoarece lipsa de acțiune poate reflecta dezordine sau pregătire.

Șoc energetic

Orice conflict susținut care implică Iranul crește prețurile petrolului, mai ales dacă traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este amenințat. Acest lucru este cert indiferent dacă Iranul acționează sau nu pentru a închide strâmtoarea. Duminică, OPEC, țările producătoare de petrol conduse de Arabia Saudită, au convenit să crească producția cu peste 200 de mii de barili pe zi. Cu toate acestea, prețurile petrolului au crescut cu 10% odată cu deschiderea piețelor duminică seara.

Traderii vor urmări cu atenție piețele în următoarele zile. Iranul speră că o creștere a prețurilor va crește presiunea internă asupra lui Trump, care își propune să mențină prețurile scăzute.

Cu toate acestea, piețele globale s-au schimbat de la crizele energetice din Orientul Mijlociu de acum câteva decenii. Statele Unite sunt acum cel mai mare producător din lume, iar orice perturbare semnificativă a prețurilor globale cauzată de exporturile din Orientul Mijlociu este probabil să fie de scurtă durată.

Dominanța escaladării, nu dominanța rezultatului

Din punct de vedere militar, Statele Unite mențin o superioritate convențională covârșitoare: putere aeriană, grupuri de atac naval, acoperire globală a informațiilor și profunzime logistică. Dacă Iranul alege să escaladeze semnificativ conflictul, SUA, împreună cu Israelul, își păstrează multiple opțiuni și ținte în tot Iranul. Acest avantaj, în timp, ar putea influența calculele iraniene și ar putea susține voci mai pragmatice în tranziția de conducere.

Avantajul militar singur, însă, nu poate produce rezultate politice și este probabil, în acest moment, ca noii lideri ai Iranului să rămână atașați ideologiei sale de revoluție și ostilitate față de Occident.

Niciun punct final natural

Războaiele, odată începute, își poartă propriul impuls, cu variabile adesea neconsiderate de la început. Este imposibil de prezis în 48 de ore unde vor duce toate acestea. Principala preocupare în această etapă, din punctul de vedere al Washingtonului este că nu există o rampă de lansare clară sau un punct final natural al campaniei.

Chiar și în cel mai bun caz al unei revolte iraniene împotriva a ceea ce a mai rămas din regim, acele rămășițe vor acționa probabil pentru a suprima protestele încă o dată cu forță letală. Rămâne o întrebare deschisă dacă Statele Unite ar folosi apoi puterea aeriană pentru a descuraja o altă represiune.

Avantajul strategic și tactic poate coexista cu o incertitudine profundă cu privire la direcția în care toate acestea duc.