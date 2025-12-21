Arheologii au făcut o descoperire rară la Castelul Corvinilor. O casetă misterioasă a ieșit de sub talpa statuii lui Iancu de Hunedoara

Descoperirea a fost făcută după demontarea Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan. FOTO: Castelul Corvinilor/Facebook

O descoperire arheologică surprinzătoare a avut loc în urma lucrărilor de restaurare la Castelul Corvinilor din Hunedoara. După demontarea Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan, sub talpa sa a fost găsită o casetă metalică în care se afla un plic ce conținea două documente vechi, potrivit unui anunț făcut de Muzeul Castelului Corvinilor, citat de Ziarul Hunedoreanului.

Primul document, redactat în limba maghiară, îi menționează pe cei care au amplasat statuia pe castel.

„Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873, Steindl Imre din Pesta, ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara, Piatsek Gyula, conducător tehnic, Angyán György – şef de atelier/echipă, Ivás Miklós, ajutor de dulgher din Hunedoara – cel care a ridicat schela. Hunedoara, nov. 23, 1873.”, arată textul scrisorii.

Al doilea document, redactat în limba germană, face referire la realizatorii statuii. Aceasta a fost amplasată în 1873 pe cel mai înalt turn al Castelul Corvinilor.

„Realizat în anul 1873 de: Josef Böhm, născut la Alba Regală, Franz Kappus, născut la Timișoara, Paul Puschnig, născut la Buda. Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziția Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului, pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [scris?], de către Franz Kappus, mpr. Paul Puschnig, în Buda. În fabrica de vase de cositor «Schlick – Societate pe Acțiuni».”, se arată în traducerea pusă la dispoziție de Muzeul Castelului Corvinilor.

La sfârșitul lunii septembrie, statuia lui Iancu de Hunedoara a fost coborâtă pentru restaurare, după ce a fost afectată de intemperii, de trecerea timpului și de intervenții umane.