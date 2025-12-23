Colegiul Medicilor Stomatologi cere includerea asistenței medicale stomatologice în "Ordonanţa Trenuleţ"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Colegiul Medicilor Stomatologi din România cere modificarea proiectului de OUG privind Codul fiscal pentru includerea explicită a finanțării asistenței medicale stomatologice în perioada 2027 - 2028. Reprezentanții CMSR au avut o discuție cu oficiali ai Ministerului Finanțelor, în cadrul căreia Colegiul a primit asigurări că pentru anul 2026 finanțarea serviciilor de asistență medicală stomatologică nu va fi modificată, scrie Agerpres.



Potrivit unui comunicat transmis marți Agerpres, CMSR a analizat proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, publicat de Ministerul Finanțelor în data de 22 decembrie, în cadrul procedurii de transparență decizională, precum și nota de fundamentare care însoțește acest act normativ, constatând că asistența medicală stomatologică nu este menționată explicit în cadrul prevederilor referitoare la finanțarea asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru anii 2027 - 2028, deși aceasta reprezintă parte integrantă a structurii de asistență medicală ambulatorie finanțată prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.



În acest context, în cursul zilei de marți, reprezentanții CMSR au avut o discuție cu oficiali ai Ministerului Finanțelor, în cadrul căreia Colegiul a primit asigurări că pentru anul 2026 finanțarea serviciilor de asistență medicală stomatologică nu va fi modificată.



Prin urmare, suma orientativă/medic specialist în asistența medicală stomatologică se va menține, în anul 2026, la nivelul valabil în trimestrul IV al anului 2025, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



Cu toate acestea, CMSR a transmis în scris, atât Ministerului Finanțelor, cât și Ministerului Sănătății, solicitarea de revizuire a proiectului de act normativ, astfel încât finanțarea serviciilor de medicină stomatologică prin FNUASS să fie inclusă explicit pentru perioada 2027 - 2028, similar celorlalte specialități medicale ambulatorii.



"Datele oficiale arată că, deși în anul 2024 a fost menținută finanțarea pentru serviciile stomatologice, iar numărul pacienților care au beneficiat de tratamente decontate aproape s-a dublat față de anul precedent, doar aproximativ 3,4% din populație a avut acces efectiv la astfel de servicii. În același timp, finanțarea stomatologiei a scăzut constant în ultimele decenii, ajungând la sub 1% din bugetul FNUASS, mult sub media europeană.

În lipsa includerii explicite a finanțării serviciilor stomatologice prin FNUASS începând cu anul 2027, accesul populației la servicii stomatologice decontate ar fi grav afectat, cu riscul eliminării acestora din sistemul public de asigurări de sănătate. Consecințele cele mai grave s-ar răsfrânge asupra copiilor, categorie care beneficiază în prezent de gratuitate de 100% pentru serviciile stomatologice de bază. O astfel de situație ar conduce la reducerea drastică a serviciilor preventive și curative de bază, la creșterea plăților directe suportate de pacienți și la accentuarea inechităților în accesul pacienților la îngrijiri de sănătate orală", atrage atenția Colegiul Medicilor Stomatologi din România.