Corespondență specială de la Moscova, de la negocierile pentru Ucraina. „Americanii negociază una cu ucrainenii și alta cu rușii”

Înainte de întâlnirea cu delegația americană, Putin a fost „informat” de șeful Armatei că rușii au cucerit Pokrovsk. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin și emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, dar și ginerele președintelui american, Jared Kushner, discută în aceste momente planul de pace pentru Ucraina. Chestiunea teritorială este cel mai spinos element al acordului de pace, Kremlinul continuând să facă presiuni ca Ucraina să cedeze teritorii din est, pe care încă le controlează, lucru pe care Kievul a susținut de mult timp că nu îl va face niciodată. Mai multe informații despre negocierile de la această oră a oferit, într-o corespondență specială de la Moscova, corespondentul CNN, Nick Patton Walsh.

Corespondentul CNN, Nick Patton Walsh, care se află în aceste momente la Moscova a relatat că întâlnirea dintre Steve Witkoff, Jared Kushner și Vladimir Putin a început cu întârziere. De asemenea, acesta a arătat că americanii negociază în prezent, separat, cu ambele părți implicate în conflict, în speranța că, la un moment dat, se va ajunge la un numitor comun.

Nick Patton Walsh a atras atenția, de asemenea, că în acest moment Vladimir Putin se bucură și de avantajul pe care îl are pe front și amenință că acele teritorii care nu îi vor fi cedate la negocieri le va lua pe câmpul de luptă.

Însă, după mai multe săptămâni în care s-au scurs în presă informații din negocierile de pace, despre planul pe care îl va propune la discuțiile de la Moscova Steve Witkoff lui Vladimir Putin se cunosc foarte puține. Potrivit informațiilor CNN, acesta ar conține anumite concesii din partea Ucrainei.

Corespondență specială de la Moscova

Astfel, Nick Patton Walsh a relatat, de la Moscova:

„În aceste momente știm foarte puține. Dar, ceea ce știm este că Witkoff aduce cu el o propunere americană, una pe care el și mai mulți oficiali americani au încercat să o pună la punct cu negociatorii din Kiev, pentru a încerca să o facă acceptabilă atât pentru ucraineni și să îndeplinească și o parte dintre cererile lui Putin.

Ceea ce este interesant este că nu știm exact care sunt aceste detalii. Iar după săptămâni întregi în care informații s-au scurs în presă este o schimbare deosebită.

Zelenski, bineînțeles, a vorbit despre importanța teritoriilor. Șase ore și jumătate au durat acele discuții în Florida, în care s-a încercat să se stabilească care vor fi granițele din acest acord de pace. Pare, în acest moment, că ucrainenii iau în considerare un schimb sau niște concesii limitate. Nu știm exact cum va arăta acest plan pentru a ține cont de cererile lui Putin, dar și de nevoile ucrainenilor.

Mesajele de la Kremlin din ultimele ore au fost unele foarte insistente. Rușii susțin că au pus mâna pe Pokrovsk, au pierdut mii de oameni în lupta pentru acest teritoriu, obținut în urma unor bătălii mai brutale decât s-a anticipat.

Unele surse ucrainene însă pun sub semnul întrebării controlul rușilor asupra acestui teritoriu, dar Putin spune 'dacă nu îmi dați prin negocieri ceea ce îmi doresc, voi lua aceste teritorii cu forța'.

Imaginea de pe linia frontului pare să fie în favoarea lui în acest moment, așa că trebuie să așteptăm ce prezintă Witkoff și dacă Putin va considera că merită să ia în considerare.

De cealaltă parte, Zelenski a fost la Paris. A vorbit cu francezii, cu Marea Britanie, și în acest moment e important să spunem că el încearcă să ajungă la Casa Albă să își prezinte poziția în fața președintelui Donald Trump.

Totul se mișcă foarte rapid, dar va trebui să vedem ce va reuși să prezinte Witkoff și dacă a reușit să pună la punct un plan cu ucrainenii, astfel încât aceștia să nu simtă că renunță la foarte mult, dar în așa fel încât să răspundă și unora dintre cererile lui Putin, astfel încât acesta să simtă că și-a atins o parte din obiective.

Procesul este unul fragil mai ales că americanii negociază una cu ucrainenii și alta cu rușii. Vorbim de două negocieri diferite, iar americanii speră că la un moment dat cele două drumuri se vor întâlni.

Witkoff a fost implicat în ambele seturi de negocieri, e posibil să ne apropiem de acel moment de acord, dar în acest moment Putin pare să creadă că el câștigă pe linia frontului, deși o face lent, dar se bucură de acest moment. Americanii și ucrainenii încearcă să prezinte o propunere care să răspundă nevoilor sale, iar el îi face să îl aștepte, iar discuțiile, aparent, vor dura până târziu în noapte”, a relatat pentru Antena 3 CNN, corespondentul CNN la Moscova, Nick Patton Walsh.