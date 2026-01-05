Cum tratăm corect o durere în gât. Mit/realitate: ne doare în gât când e frig afară

Majoritatea faringitelor și faringo-amigdalitelor sunt virale. sursa foto: Getty

Durerea în gât poate fi ameliorată rapid prin metode și remedii naturale, acasă care vă calmează inflamația. Nu e rea gargara cu apă sărată, ceaiurile calde și compresele reci sunt soluții eficiente pentru ameliorarea durerilor a spus prof dr. Codruț Sarafoleanu, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, cu Andreea Cigolea.

Medicul atrage atenția că, majoritatea faringitelor și faringo-amigdalitelor sunt virale, motiv pentru care tratamentul cu antibiotice nu trebuie administrat de la primele simptome.

Există însă semne care pot indica o complicație bacteriană. „Dacă durerea este însoțită de apariția unor depozite purulente pe suprafața amigdalelor, dacă febra nu cedează la antitermice obișnuite sau dacă durerile se accentuează sub tratament simptomatic, atunci ne putem gândi la o infecție bacteriană care poate necesita antibiotic”, precizează specialistul ORL.

Durerea în gât este frecventă deoarece zona faringelui este intens inervată. „Durerile pot fi localizate la nivelul amigdalelor sau în tot gâtul, pot iradia spre ureche, iar uneori pacienții nici nu pot înghiți propria salivă timp de două-trei zile”, a mai explicat medicul. În mod normal, simptomele ar trebui să se amelioreze treptat cu tratament uzual. „Dacă durerile se reduc lent sub dezinfectante, antiinflamatoare, antitermice și antialgice, atunci lucrurile merg spre vindecare”, a mai spus medicul.

Mulți pacienți asociază durerea în gât cu frigul, însă medicul explică faptul că „frigul poate provoca dureri de tip nevralgic, la fel ca aerul condiționat, dar nu este o cauză în sine pentru durerile persistente de gât”. De asemenea, temerile legate de boli grave sunt, de cele mai multe ori, nejustificate: „cancerul nu este neapărat relevant atunci când apare o simplă durere în gât, fără alte semne specifice”.

În ceea ce privește tratamentul, mesajul medicului este clar: „în niciun caz antibiotic de primă intenție”. Controlul simptomelor se face cu „antiinflamatoare, antitermice și dezinfectante orofaringiene”, la care se adaugă hidratarea. Un alt sfat util este legat de activitatea gâtului: „cu cât pacienții înghit mai des și vorbesc mai mult, pun musculatura faringelui în mișcare, iar inflamația cedează mai ușor”.

Nu în ultimul rând, igiena nazală este esențială. „Dacă respirăm bine pe nas și curățăm căile respiratorii, gâtul va fi mai fericit și el”, a mai precizat medicul ORL.