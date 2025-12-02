Steve Witkoff și ginerele lui Trump se întâlnesc cu Putin. Zelenski anunță ce trebuie să-i fie „impus” Rusiei

Zelenski spune că Ucraina și SUA discută măsuri de protecție împotriva atacurilor ruseștiPublicat acum 1 ora si 12 minute
Kievul și SUA au discutat măsuri pentru a proteja Ucraina de atacurile rusești și pentru a împiedica Moscova să încalce un potențial acord de încetare a focului, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 2 decembrie, după discuțiile din Florida, potrivit Kyiv Independent.
Zelenski a declarat că a primit un „raport detaliat” de la negociatorii ucraineni.
„Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate – suntem dedicați realizării unei păci reale și a unei securități garantate”, a declarat Zelenski la X.
„Acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus Rusiei, iar această sarcină poate fi îndeplinită doar împreună cu partenerii noștri.”
Comentariile vin în timp ce Witkoff călătorește la Moscova pentru a discuta cea mai recentă propunere de pace cu președintele rus Vladimir Putin, care a reiterat recent cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din unele dintre teritoriile pe care le controlează - o condiție pe care Kievul o respinge.
Kirill Dmitriev: Sosirea lui Witkoff în Rusia este o „zi importantă pentru pacea" din Ucraina
Sosirea în Rusia, marţi, a emisarului Casei Albe, Steve Witkoff, este o "zi importantă pentru pacea" din Ucraina, a declarat marţi emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, informează EFE, potrivit Agerpres.
"O zi importantă pentru pace: echipa care a transformat în realitate acordul de pace pentru Gaza al preşedintelui (american Donald) Trump va fi la Moscova pentru a promova agenda de pace a lui Trump în Ucraina", a scris el pe platforma X.
Vorbind despre "echipă", Dmitriev s-a referit la faptul că, pe lângă Witkoff, ginerele şi consilierul lui Trump, Jared Kushner, a călătorit şi el la Moscova, conform declaraţiilor unor surse oficiale pentru CNN.
Dmitriev, considerat unul dintre autorii planului de pace prezentat de Statele Unite în urmă cu două săptămâni, a făcut acest comentariu cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre Witkoff şi preşedintele rus Vladimir Putin.
În timpul celor cinci vizite anterioare ale trimisului american în Rusia, începând cu februarie, Dmitriev a fost întotdeauna cel care l-a primit pe oficialul SUA.
Kremlinul a confirmat că Putin îl va primi marţi după-amiază pe Witkoff, care a purtat duminică negocieri cu o delegaţie ucraineană în SUA şi a participat luni la o videoconferinţă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi şeful statului francez Emmanuel Macron.
Vizita are loc după ce Statul Major General rus l-a informat luni seară pe Putin despre capturarea fortăreţei strategice Pokrovsk, principalul obiectiv al ofensivei ruseşti care a început în octombrie 2023.
Săptămâna trecută, Putin i-a luat apărarea lui Witkoff, acuzat că susţine poziţiile proruse în urma scurgerii conversaţiilor sale telefonice cu Kremlinul.
"Nu există absolut niciun motiv să-l acuze pe domnul Witkoff că este prea amabil cu colegii săi ruşi", a declarat preşedintele rus.
Şeful diplomaţiei germane crede că ar putea fi necesar un referendum dacă Ucraina va trebui să accepte concesii teritoriale
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat marţi că, dacă Ucraina este forţată să facă concesii teritoriale în cadrul negocierilor de pace cu Rusia, procesul ar putea culmina cu un referendum, informează EFE, potrivit Agerpres.
"Va fi, fără îndoială, un proces extraordinar de dificil pentru Ucraina care s-ar putea încheia cu un referendum", a declarat Wadephul într-un interviu acordat ziarului Neue Osnabrucker Zeitung, în care a discutat despre posibilitatea ca Kievul să fie forţat să facă concesii dureroase.
Şeful diplomaţiei germane a subliniat că, într-un astfel de caz, cetăţenii ucraineni ar trebui să decidă dacă sunt dispuşi să accepte condiţiile necesare pentru o soluţionare negociată a conflictului.
Ministrul de externe german a menţionat, de asemenea, că, datorită eforturilor internaţionale şi disponibilităţii semnificative a Ucrainei de a se angaja în dialog, şansele de a se ajunge la un armistiţiu sunt mai mari ca oricând de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.
"O condiţie prealabilă crucială (pentru succesul negocierilor) va fi ca Ucraina să primească garanţii că nu va rămâne neprotejată faţă de noi agresiuni ruseşti", a subliniat el.
Wadephul a apreciat că garanţiile de securitate din partea Statelor Unite sunt cruciale în acest context.
Guvernul ucrainean este dispus să îngheţe frontul de-a lungul liniei actuale de contact, ca parte a unui potenţial acord de pace, dar Kremlinul cere ca forţele Kievului să se retragă complet din zonele pe care le controlează încă în regiunea Donbas, din estul Ucrainei.
„Raportez căderea Pokrovskului". Gherasimov se laudă la Putin înainte de vizita lui Witkoff, dar nici propagandiștii ruși nu-l mai cred
Rusia a anunțat, în cursul zilei de luni, cucerirea orașului-fortăreață Pokrovsk, din regiunea Donețk, localitate considerată vitală pentru apărarea ucraineană în zonă și aflată de mai bine de un an și jumătate în epicentrul unor lupte intense. Informația nu a fost însă confirmată de Kiev. Anunțul legat de căderea Pokrovskului vine exact în contextul în care în Florida au loc negocieri americano-ucrainene, iar Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, urmează a se vedea cu Vladimir Putin la Moscova, arată CNN.
Rusia, în conflict cu propaganda rusă: Informații contradictorii de la Kremlin despre căderea Pokrovskului. Miza acestor anunțuri
Anunțul privind cucerirea Pokrovskului a fost făcut în cadrul unui raport dat lui Vladimir Putin de șeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, cu ocazia unei vizite pe care Putin a făcut-o la un centru de comandă al armatei ruse. Informația a fost confirmată și comunicată oficial de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Forțele armate ucrainene au anunțat că „în ciuda situației dificile” din regiunea Pokrovsk, trupele ucrainene continuă să reziste în fața atacurilor ruse.
Kremlinul a publicat pe rețelele sociale imagini cu militari ruși fluturând un steag în centrul orașului Pokrovsk. CNN a geolocalizat imaginile și a confirmat că ele sunt dintr-o regiune din Pokrovsk aflată deja de mai multă vreme sub controlul Moscovei.
O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) arată că trupele ruse se află deja în Pokrovsk de peste 120 de zile, fără ca acest lucru să fi dus până acum la căderea orașului.
CNN: Culisele negocierilor de pace. Ce compromisuri ar putea accepta ucrainenii
O sursă care cunoște termenii negocierilor din Florida, la care au participat secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, a declarat pentru CNN că negocierile cu ucrainenii au reprezentat un "pas înainte" și "s-au bazat pe progresele de la Geneva", unde săptămâna trecută a avut loc o primă rundă de discuții privind planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.
"Ar fi prematur să spunem că am finalizat totul aici, deoarece mai sunt de făcut multe lucruri. Însă întâlnirea a fost foarte concentrată, iar cele mai problematice aspecte ale propunerilor de pace au fost discutate în detaliu", a declarat sursa pentru CNN, sugerând că pe anumite puncte s-ar fi înregistrat progrese.
Unul dintre cele mai „problematice aspecte” ale propunerii americane în 28 de puncte era cerința ca Ucraina să renunțe oficial, prin schimbarea Constituției, la obiectivul de a adera la NATO - o cerere cheie a Rusiei și un punct pe care oficialii ucraineni continuă să îl respingă.
Totuși, sursa citată de CNN spune că negociatorii au discutat un scenariu în care Ucraina ar fi, în practică, împiedicată să intre în alianța militară occidentală prin aranjamente negociate direct între statele membre NATO și Moscova.
"Ucraina nu va fi presată să respingă oficial, în sens juridic, această aspirație. Dar dacă Statele Unite ajung la un acord bilateral cu Rusia, sau dacă Rusia dorește anumite garanții de la NATO la nivel multilateral, atunci Ucraina nu este implicată în procesul decizional”, a explicat surca citată.
"O decizie finală cu privire la ceea ce ar fi un compromis extrem de sensibil, probabil nepopular în rândul statelor NATO, nu a fost încă luată și va fi, în cele din urmă, decisă de președintele Ucrainei", a subliniat sursa pentru CNN.
Citește continuarea AICI.