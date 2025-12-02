Steve Witkoff și ginerele lui Trump se întâlnesc cu Putin. Zelenski anunță ce trebuie să-i fie „impus” Rusiei

Publicat acum 1 ora si 12 minute

Kievul și SUA au discutat măsuri pentru a proteja Ucraina de atacurile rusești și pentru a împiedica Moscova să încalce un potențial acord de încetare a focului, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 2 decembrie, după discuțiile din Florida, potrivit Kyiv Independent.

Zelenski a declarat că a primit un „raport detaliat” de la negociatorii ucraineni.

„Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate – suntem dedicați realizării unei păci reale și a unei securități garantate”, a declarat Zelenski la X.

„Acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus Rusiei, iar această sarcină poate fi îndeplinită doar împreună cu partenerii noștri.”

Comentariile vin în timp ce Witkoff călătorește la Moscova pentru a discuta cea mai recentă propunere de pace cu președintele rus Vladimir Putin, care a reiterat recent cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din unele dintre teritoriile pe care le controlează - o condiție pe care Kievul o respinge.