CNN: Culisele negocierilor de pace. Ce compromisuri ar putea accepta ucrainenii. SUA au propus o „soluție secretă” pentru Donbas

După „progrese” în discuțiile pentru încetarea războiului din Ucraina, diplomația americană se pregătește de testul Kremlinului. Foto: Facebook/Forțele Armate ale Ucrainei?

O sursă care cunoște termenii negocierilor din Florida, la care au participat secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, a declarat pentru CNN că negocierile cu ucrainenii au reprezentat un "pas înainte" și "s-au bazat pe progresele de la Geneva", unde săptămâna trecută a avut loc o primă rundă de discuții privind planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.

"Ar fi prematur să spunem că am finalizat totul aici, deoarece mai sunt de făcut multe lucruri. Însă întâlnirea a fost foarte concentrată, iar cele mai problematice aspecte ale propunerilor de pace au fost discutate în detaliu", a declarat sursa pentru CNN, sugerând că pe anumite puncte s-ar fi înregistrat progrese.

Unul dintre cele mai „problematice aspecte” ale propunerii americane în 28 de puncte era cerința ca Ucraina să renunțe oficial, prin schimbarea Constituției, la obiectivul de a adera la NATO - o cerere cheie a Rusiei și un punct pe care oficialii ucraineni continuă să îl respingă.

Totuși, sursa citată de CNN spune că negociatorii au discutat un scenariu în care Ucraina ar fi, în practică, împiedicată să intre în alianța militară occidentală prin aranjamente negociate direct între statele membre NATO și Moscova.

"Ucraina nu va fi presată să respingă oficial, în sens juridic, această aspirație. Dar dacă Statele Unite ajung la un acord bilateral cu Rusia, sau dacă Rusia dorește anumite garanții de la NATO la nivel multilateral, atunci Ucraina nu este implicată în procesul decizional”, a explicat surca citată.

"O decizie finală cu privire la ceea ce ar fi un compromis extrem de sensibil, probabil nepopular în rândul statelor NATO, nu a fost încă luată și va fi, în cele din urmă, decisă de președintele Ucrainei", a subliniat sursa pentru CNN.

Totuşi, sursa sugerează că, pe măsură ce negocierile dintre SUA și Ucraina avansează și în timp ce Witkoff călătorește la Moscova pentru discuții la Kremlin, "se explorează soluții creative pentru a ocoli cu grijă liniile roșii stabilite de Kiev".

SUA au propus o „soluție secretă” pentru Donbas

O altă problemă este cererea Kremlinului, care a fost inclusă și în propunerea de pace americană în 28 de puncte, ca Ucraina să cedeze teritoriile din regiunea Donbas din estul Ucrainei. Planul SUA sugera ca această zonă, care include un „o centură fortificată” de orașe și localități considerate cruciale pentru securitatea Ucrainei, să devină o zonă demilitarizată rusă, administrată de Moscova, dar fără desfășurare de forțe militare.

Sursa, care are cunoștință directă despre negocieri, spune pentru CNN că și pe acest subiect discuțiile avansează, deși rămâne unul dintre cele mai controversate puncte.

"Ideea de a ceda controlul în zone care ar slăbi semnificativ apărarea Ucrainei și ar crește riscul unei noi agresiuni, reducând masiv capacitatea țării, este exclusă. Dar asta nu înseamnă că nu există modalități prin care prevederile constituționale să fie respectate și securitatea Ucrainei să rămână intactă", a declarat sursa pentru CNN.

Cu toate acestea, sursa a refuzat să discute ce opțiuni specifice sunt în discuție, spunând că problema este "prea sensibilă".

"Cred cu tărie că, dacă devine public, am putea strica potențiala soluție", a declarat sursa pentru CNN.

Un alt obstacol s-ar putea contura în zilele următoare: un Kremlin care, până acum, a refuzat să renunțe la cererile sale maximaliste de a subjuga Ucraina înainte de a opri războiul.

În timp ce apar indicii că negociatorii americani conturează posibile compromisuri ucrainene, următoarea - și cea mai dificilă - etapă a diplomației navetă a SUA ar putea fi obținerea acordului Rusiei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că a discutat cu liderii Marii Britanii și Franței, împreună cu Witkoff, înainte de întâlnirile trimisului SUA la Moscova.

"Împreună cu președintele francez Emmanuel Macron și cu participarea prim-ministrului britanic Keir Starmer, tocmai am discutat cu șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, și cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, în urma întâlnirii delegațiilor Ucraina–SUA din Florida. A fost o ședință de informare importantă și am convenit să discutăm mai multe detalii în persoană", a scris Zelenski luni, pe X.

Witkoff merge marți la Moscova, să discute planul cu Putin

Volodimir Zelenski a afirmat, luni, că problemele teritoriale sunt cele mai dificile în negocierile actuale privind încheierea războiului cu Rusia. În cadrul unei conferințe de presă susținute luni la Paris, Zelenski a declarat că prioritățile Kievului în cadrul negocierilor sunt "în primul rând, garanții de protecție și securitate, garanții ale independenței Ucrainei și păstrarea suveranității noastre".

Steve Witkoff și Jared Kushner vor merge marți la Moscova să discute planul de pace cu Rusia. Ucrainenii au refuzat să se retragă din Donbas la negocierile din SUA, iar principalele puncte de negociere rămân teritoriul cerut de Putin și garanțiile de securitate.