Trei puncte-cheie care ar putea arunca în aer negocierile de pace din Ucraina. CNN: „Sunt linii roșii sensibile”

Război în Ucraina. Foto: Facebook/Armata ucraineană

În ciuda a „câteva puncte de dezacord rămase”, președintele Trump a lăudat „progresul extraordinar” realizat de echipa sa în direcția încheierii războiului Rusiei în Ucraina. Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio, a adoptat și el un ton extrem de optimist după discuțiile „foarte pozitive” cu Ucraina de la Geneva, din weekend. „Aspectele care rămân nu sunt insurmontabile”, a insistat el. Între timp, trimisul militar american care s-a întâlnit cu oficiali ruși la Abu Dhabi a declarat chiar că „ucrainenii au fost de acord cu planul de pace”, în ciuda „celorlalte detalii minore care trebuie rezolvate”.

Aceasta este interpretarea uniform optimistă pe care administrația Trump a dat-o negocierilor dificile și sensibile care au loc în prezent pentru a se ajunge la poziție comună a SUA, Ucrainei și Europei cu privire la modul în care războiul din Ucraina ar trebui să se încheie prin negocieri.

Însă, potrivit unei surse ucrainene de rang înalt, care are informații în mod direct despre negocieri, există diferențe semnificative între ceea ce cere administrația Trump Ucrainei și ceea ce autoritățile de la Kiev, aflate în dificultate, sunt dispuse să accepte, scrie CNN.

Într-o declarație acordată CNN din capitala Ucrainei, sursa a confirmat pozițiile oficialilor lui Trump și spune că s-a ajuns într-adevăr la un „consens” în ceea ce privește majoritatea punctelor stabilite în propunerile de pace americane, dar există încă cel puțin trei puncte-cheie în care rămân diferențe semnificative - diferențe care ar putea face sau nu să se încheie o pace în Ucraina.

Trei puncte-cheie unde nu există, încă, un acord

În primul rând, problema sensibilă a renunțării de către Ucraina la unele teritorii cheie din regiunea Donbas din estul Ucrainei, anexate, dar încă necucerite de Rusia, inclusiv „centura de fortărețe” formată din orașe puternic apărate, considerate vitale pentru securitatea Ucrainei.

Propunerile anterioare ale SUA prevedeau ca Ucraina să cedeze teritoriul pentru a deveni o zonă demilitarizată administrată de Rusia. Sursa ucraineană a declarat pentru CNN că au existat „anumite progrese” cu privire la această propunere, dar că nu s-a luat încă nicio decizie privind conținutul sau formularea proiectelor de propuneri. „Ar fi foarte greșit să spunem că avem acum versiunea acceptată de Ucraina”, a adăugat sursa.

În al doilea rând, controversata propunere a SUA ca Ucraina să își limiteze numărul de militari la 600.000, o cifră prevăzută în planul în 28 de puncte, este, de asemenea, încă în discuție. Sursa ucraineană a declarat pentru CNN că s-a vorbit despre un număr mai mare, dar că Kievul dorește în continuare modificări suplimentare înainte de a fi pregătit să accepte astfel de limitări care vizează armata sa.

În al treilea rând, în ceea ce privește renunțarea Ucrainei la dorința de a deveni membru NATO, sursa a declarat pentru CNN că această cerere rămâne inacceptabilă. O astfel de concesie ar crea un „precedent negativ”, a declarat sursa pentru CNN, și ar oferi efectiv Rusiei un drept de veto asupra alianței militare occidentale „din care nici măcar nu este membră”.

Toate cele trei probleme, cedarea teritoriilor anexate, demilitarizarea Ucrainei și excluderea sa permanentă din NATO, sunt motivele cel mai des invocate de Kremlin pentru a purta război în Ucraina. Rezolvarea lor în favoarea Rusiei sunt, de asemenea, principalele condiții impuse de Moscova pentru a pune capăt campaniei sale brutale.

Însă toate cele trei puncte sunt, de asemenea, linii roșii sensibile și vechi pentru Ucraina. Renunțarea la oricare dintre ele este o cerere majoră și ar putea implica riscuri semnificative pentru liderii ucraineni care încearcă să facă acest lucru.