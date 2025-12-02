Lovitură pentru Bruxelles: BCE desființează planul Comisiei Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a împrumuta Ucraina

Comisia Europeană insistă în continuare asupra acestui plan propriu de utilizare a activelor îngheţate ale Rusiei pentru a finanţa un aşa-zis „împrumut de reparaţii” pentru Ucraina. Foto: Getty Images

Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că planul Comisiei Europene de a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE este imposibil de pus în aplicare. O astfel de acţiune „probabil ar încălca tratatele juridice ale UE, care interzic finanţarea monetară”, a spus un purtător de cuvânt al BCE, relatează Agerpres.

Publicaţia Financial Times a relatat anterior că BCE refuză să susţină această plată de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, dând o lovitură planului UE de a oferi Kievului un credit finanţat din activele ruseşti îngheţate.



Comisia Europeană insistă în continuare asupra acestui plan propriu de utilizare a activelor îngheţate ale Rusiei pentru a finanţa un aşa-zis „împrumut de reparaţii” de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, bani pe care aceasta ar urma să-i folosească inclusiv pentru a cumpăra arme şi muniţii necesare continuării războiului.



Conceptul acestui împrumut, aşa cum a fost prezentat de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi ca Ucraina să-l ramburseze numai după ce Moscova i-ar plăti „reparaţii de război”, iar până atunci activele ruseşti din care este plătit împrumutul să fie înlocuite cu obligaţiuni garantate de statele UE, pentru a se asigura că riscul nerambursării împrumutului este împărţit între aceste state.



Dar, cum este greu de imaginat că Rusia, cel puţin sub conducerea lui Vladimir Putin, va accepta vreodată să plătească Ucrainei „reparaţii de război”, iniţiativa propusă implică de fapt o confiscare a activelor ruseşti, deşi Comisia Europeană susţine contrariul.



Prin urmare, Belgia, ţara unde sunt depozitate majoritatea activelor ruseşti în UE şi sunt gestionate acolo de compania Euroclear, se opune demersului, temându-se de repercusiunile financiare şi juridice ale unei asemenea acţiuni. Premierul belgian Bart De Wever a avertizat-o pe Ursula von der Leyen că o asemenea confiscare a activelor ruseşti pentru a fi oferite Ucrainei riscă să provoace turbulenţe pe pieţele financiare europene.



Cu toate acestea, Comisia Europeană nu a abandonat deloc intenţia şi urmează să prezinte în zilele următoare statelor UE o propunere oficială privind utilizarea activelor ruseşti în folosul Ucrainei, propunere ce va fi discutată de liderii europeni la un summit la Bruxelles, pe 18 şi 19 decembrie.



Propunerea Comisiei mai prevede ca, în cazul în care statele membre nu sunt în măsură să plătească în situaţia executării garanţiei, BCE ar trebui să îşi asume plăţile, idee considerată de această bancă imposibil de implementat, motivând că este interzisă prin tratatele UE şi în plus contravine mandatului său.



În urma respingerii propunerii de către BCE, Comisia Europeană „caută soluţii alternative” pentru a se asigura că UE dispune de lichidităţile necesare în situaţia în care va trebui să restituie activele îngheţate către Banca Centrală a Rusiei, a declarat o purtătoare de cuvânt comunitară, Paula Pinho