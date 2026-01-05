Vreme schimbătoare, cu ninsori și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Vreme schimbătoare, cu ninsori și ploi în toată țara FOTO: Getty Images

Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, pe parcursul următoarelor două săptămâni (5 - 18 ianuarie), cu temperaturi medii diurne pozitive în unele zile, în timp ce precipitaţiile vor fi prezente la nivelul întregului teritoriu pe aproape tot parcursul intervalului analizat, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo pentru Banat

În Banat, pe tot parcursul intervalului vor fi alternanţe termice, dar mai ales în prima săptămână. Până în data de 11 ianuarie, media valorilor diurne va oscila între -5 şi 2 grade (8 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 şi zero grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, cu cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendinţa de creştere, iar media maximelor va ajunge la 8 grade, în timp ce minimele se vor încadra între zero grade şi un grad. Vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar şi în zilele de 10 şi 11 ianuarie.

Prognoza meteo pentru Crișana

În Crişana, alternanţele termice vor fi semnificative mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între -6 şi 2 grade, iar a celor nocturne între -10 şi zero grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ, astfel că media maximelor va ajunge la 7 grade, iar cea a minimelor la zero grade. Precipitaţii se vor semnala pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar şi în zilele de 10 şi 11 ianuarie.

Prognoza meteo pentru Transilvania

În Transilvania, până la sfârşitul acestei săptămâni, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 şi 3 grade, cea mai rece zi pe 9 ianuarie, iar a celor nocturne între -10 şi zero grade, cu cele mai mici valori în noaptea de 8 spre 9 ianuarie. În cea de-a doua săptămână de prognoză, valorile termice vor avea tendinţă de creştere, cu media maximelor de 4 - 5 grade, respectiv a minimelor de -3 grade. Vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

Prognoza meteo pentru Maramureș

În Maramureş, în prima săptămână din interval, vor fi alternanţe termice semnificative. Până în jurul datei de 12 ianuarie, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 grade şi un grad (9 ianuarie va fi cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 şi zero grade (în nopţile de 8 spre 9 ianuarie, respectiv 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, valorile termice vor avea tendinţa de creştere. Media maximelor va ajunge la 3 - 4 grade, iar minimele vor oscila între -2 grade şi -1 grad. Se vor semnala precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar şi în zilele de 10 şi 11 ianuarie.

Prognoza meteo pentru Moldova

În Moldova, până la începutul celei de-a doua săptămâni, vor fi alternanţe termice semnificative, cu o medie regională a valorilor diurne ce va oscila între -4 şi 4 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi) şi a celor nocturne între -9 grade şi -1 grad (în nopţile de 8 spre 9 ianuarie şi 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Săptămâna viitoare valorile termice vor avea tendinţa de creştere, iar media maximelor va ajunge la 5 grade, în timp ce minima va atinge -2 grade. Pe aproape tot parcursul intervalului vor fi precipitaţii, cu probabilitate mai mare de apariţie în prima săptămână.

Prognoza meteo pentru Dobrogea

În Dobrogea, în cursul acestei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între un grad şi 15 grade, în timp ce temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 şi 7 grade. În cea de-a doua săptămână, vremea se va încălzi, media maximelor va ajunge la 10 grade, iar minimele la 2 - 3 grade. Vor fi precipitaţii în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

Prognoza meteo pentru Muntenia

În Muntenia, până în data de 12 ianuarie, vor fi alternanţe termice semnificative. Media valorilor diurne va avea variaţii între un grad şi 9 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -6 şi 2 grade (cele mai mici valori fiind spre finalul primei săptămâni şi începutul celei de-a doua). Ulterior, media maximelor va ajunge la 9 grade, iar a minimelor la -1 grad, spre zero grade. Se vor semnala precipitaţii în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în cursul acestei săptămâni şi la începutul săptămânii următoare.

Prognoza meteo pentru Oltenia

În Oltenia, valorile diurne vor avea medii între zero şi 5 grade (8 şi 12 ianuarie fiind cele mai reci zile), iar cele nocturne între -8 grade şi un grad (în nopţile de 8 spre 9 ianuarie şi 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). În cea de-a doua săptămână, valorile termice vor avea tendinţa de creştere; media maximelor va ajunge la 7 grade, iar minimele la -2 grade. Vor fi precipitaţii în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână şi la începutul celei de-a doua.

Prognoza meteo pentru zona de munte

La munte, până în data de 12 ianuarie, media regională a valorilor diurne va oscila între -8 grade şi un grad, cu ziua de 8 ianuarie cea mai rece zi din intervalul analizat. Temperaturile nocturne vor fi cuprinse între -14 grade şi -1 grad, iar noaptea de 8 spre 9 ianuarie va înregistra cele mai mici valori. Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendinţa de creştere; media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor la -3 grade. Vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.