Pensia uriașă pe care o încasează în prezent Joe Biden. „Câștigă mai mult decât președintele SUA”

1 minut de citit Publicat la 12:02 05 Ian 2026 Modificat la 12:04 05 Ian 2026

Joe Biden a fost timp de peste 40 de ani senator, vicepreședinte și președinte al SUA. Foto: Getty Images

Joe Biden are în prezent cea mai mare pensie din istoria foștilor președinți ai Statelor Unite. Pensia lui Biden, în valoare de 417.000 de dolari pe an, este chiar mai mare decât salariul pe care îl încasează președintele SUA, informează New York Post.

Salariul anual al președintelui SUA e de 400.000 de dolari.

Biden, în vârstă de 83 de ani, urmează să încaseze această sumă „masivă” din cadrul a două fonduri de pensii, conform unei analize realizate de vicepreședintele Fundației Uniunii Naționale a Plătitorilor de Taxe din SUA, Demian Brady.

„E destul de neobișnuit, din punct de vedere istoric e neobișnuit să ai o pensie așa mare”, a declarat Brady pentru New York Post.

Explicația pentru această pensie o reprezintă „situația unică” în care se află Biden: politicianul american a fost senator, vicepreședinte al SUA și președinte al Statelor Unite, ceea ce i-a permis să încaseze bani din mai multe fonduri de pensii.

La calculul pensiei lui Biden s-au luat în considerare cei 44 de ani de activitate a acestuia în Senat și în calitate de vicepreședinte al SUA, plus cei trei ani în care politicianul a încasat cel mai mare salariu.

Biden are astfel o pensie de două ori mai mare decât cea a lui Barack Obama.