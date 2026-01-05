Un judecător de 92 de ani va prezida procesul istoric al lui Maduro, la New York. Fostul preşedinte al Venezuelei, dus luni în instanţă

Operațiunea "Capturarea lui Maduro" a avut loc sâmbăăt, 3 ianuarie. Sursa colaj foto: Hepta

Un judecător evreu ortodox, în vârstă de 92 de ani, va prezida procesul istoric al lui Nicolás Maduro, la New York, a relatat The Jerusalem Post. Fostul preşedinte al Venezuelei şi soţia lui, Cilia Flores, vor ajunge în cursul zilei de luni într-un tribunal american, după ce au fost capturaţi sâmbătă de Forțele armate ale Statelor Unite. Acuzat de justiția SUA de narcoterorism și trafic de cocaină, fostul lider de la Caracas a fost dus inițial la sediul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan şi, ulterior, s-a decis transferul acestuia la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Judecătorul Alvin Hellerstein, un magistrat federal evreu ortodox în vârstă de 92 de ani, se numără printre cei mai longevivi judecători federali activi din Statele Unite, potrivit sursei citate. După arestarea lui Nicolás Maduro, sâmbătă, judecătorul Alvin Hellerstein a fost desemnat să prezideze procedurile penale împotriva fostului președinte venezuelean.

Procesul lui Maduro va avea loc la Tribunalul Districtului de Sud al New York-ului din Manhattan, considerat pe scară largă unul dintre cele mai puternice și influente tribunale din Statele Unite, care instrumentează frecvent dosare ce vizează securitatea națională, terorismul și criminalitatea internațională de mare amploare.

Judecătorul Alvin Hellerstein este printre cei mai vechi judecători federali activi din țară. Numit în funcție în 1998 de fostul preşedinte american, Bill Clinton, el a dobândit statutul de judecător senior în 2011, însă a continuat să soluționeze cauze chiar și în al zecelea deceniu de viață.

De-a lungul carierei sale, judecătorul Alvin Hellerstein a gestionat cazuri de terorism și securitate națională, litigii financiare complexe și procese civile majore, inclusiv cereri legate de atacurile din 11 septembrie.

Conform rechizitoriului, Nicolás Maduro este acuzat de infracțiuni federale grave, inclusiv trafic de droguri, corupție guvernamentală și infracțiuni legate de terorism, au mai scris cei de la The Jerusalem Post.

Fostul preşedinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat împreună cu soţia sa, Cilia Flores, de Forțele armate ale SUA în urmă cu două zile. La scurt timp după ce s-a aflat despre înlăturarea de la putere a fostului lider de la Caracas au urmat numeroase reacţii în UE.

Operațiunea "Capturarea lui Maduro" a fost pusă în scenă de Donald Trump după scenariul din Panama – arestarea lui Manuel Noriega a avut loc tot într-o zi de 3 ianuarie.