Zelenski îl demite pe șeful serviciilor secrete ucrainene, care a organizat atacul cu drone asupra bombardierelor strategice rusești

<1 minut de citit Publicat la 14:06 05 Ian 2026 Modificat la 14:06 05 Ian 2026

Volodimir Zelenski, alături de Vasil Maliuk, șeful SBU. Foto: Profimedia Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus şi la înlocuirea şefului de cabinet prezidenţial, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Zelenski a scris pe platforma X că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operaţiunile de luptă, adăugând:

„Trebuie să existe mai multe operaţiuni asimetrice ucrainene împotriva ocupantului şi a statului rus şi rezultate mai solide în eliminarea inamicului”, a scris preşedintele ucrainean.

Maliuk a preluat conducerea SBU în 2023 şi, în timpul mandatului său, serviciul a efectuat o serie de operaţiuni de mare anvergură, inclusiv atacuri asupra Podului Kerci, din peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi a bazelor unde erau staţionate bombardiere strategice ruseşti.