Donald Trump se va întâlni cu Maria Corina Machado şi spune că ar fi o „mare onoare” dacă ea i-ar da Premiul Nobel

Donald Trump se va întâlni cu Maria Corina Machado.. FOTO: Profimedia Images

Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că ar fi „o mare onoare” dacă ea i-ar înmâna Premiul Nobel pentru Pace.

„Am înţeles că va veni la un moment dat săptămâna viitoare. Abia aştept să o salut”, a declarat preşedintele american într-un interviu acordat canalului Fox News.

„Am auzit că vrea să facă asta. Ar fi o mare onoare”, i-a mai spus prezentatorului Sean Hannity, care tocmai îi reamintise că lidera opoziţiei venezuelene se angajase să „împartă” şi chiar să „îi înmâneze” prestigiosul premiu lui Donald Trump.

Preşedintele american, care joi a considerat din nou că organizarea de alegeri în Venezuela nu este de actualitate, a estimat după capturarea lui Nicolas Maduro de către americani că Maria Corina Machado nu era calificată pentru a prelua conducerea ţării.

El a considerat că ea „nu beneficia nici de sprijin, nici de respect în ţara sa”.

În ciuda tuturor eforturilor de amabilitate ale opozantei venezuelene, Donald Trump nu a acceptat faptul că ea a fost aleasă în locul lui pentru Premiul Nobel pentru Pace, pe care îl râvneşte de mult timp.

Preşedintele american şi-a expus din nou nemulţumirile joi la Fox News, atacând în special Norvegia.

„Acolo se află comitetul (care acordă Premiul Nobel pentru Pace, n.r.). (...) Este foarte jenant pentru Norvegia. Fie că au sau nu au ceva de-a face cu asta. Eu cred că da. Ei spun că nu. Dar când ai pus capăt la opt războaie, ar trebui să primeşti unul pentru fiecare”, a declarat Donald Trump, care repetă această cifră considerată fantezistă de experţii în relaţii internaţionale.