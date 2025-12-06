SUA se pregătesc să reînvie "Doctrina Monroe". Pierzători: Europa "aflată în declin civilizațional" și eventual alte două regiuni

Portavion american în Marea Chinei de Sud. Strategia de Securitate Națională a SUA pune accent pe contracararea Chinei în Pacific. Foto: Hepta

Statele Unite își vor reafirma dominația în emisfera vestică, își vor consolida forța militară în regiunea Indo-Pacifică și, eventual, își vor reevalua relația cu Europa.

Intențiile celei mai puternice națiuni din punct de vedere militar sunt afirmate de președintele Donald Trump într-un document strategic amplu, care urmărește să redefinească rolul țării sale în lume, notează presa internațională, citată de Agerpres.

Dată publicității în noaptea de joi spre vineri, Strategia de Securitate Națională a SUA se auto-definește ca fiind de un "realism flexibil'' și avertizează că Europa se confruntă cu ''declinul civilizațional'.

Conform documentului, SUA ar trebui să reînvie Doctrina Monroe din secolul al XIX-lea, numită astfel după fostul președinte James Monroe.

Datând din 1823, doctrina declară emisfera vestică drept zona de influență a Washingtonului.

Strategia de Securitate Națională a SUA reflectă viziunea "America First" a lui Donald Trump

Documentul este cea mai recentă și cea mai clară expresie a dorinței lui Donald Trump de a zdruncina ordinea de după cel de-al Doilea Război Mondial și de a o redefini prin prisma viziunii sale, ''America First'' (America pe primul loc, n.r.), comentează Reuters.

''Politica externă a președintelui Trump (...) este motivată, mai presus de toate, de ceea ce funcționează pentru America'', se spune în textul strategiei SUA.

Aceasta menționează că Trump va ''restaura superioritatea americană'' în emisfera vestică, plasată în fruntea priorităților de politică externă ale actualei administrații.

''Acest corolar la Doctrina Monroe este o restaurare solidă și bazată pe bun simț a puterii și priorităților americane, în concordanță cu interesele de securitate americane'', spune un alt pasaj relevant din documentul citat, indicând astfel că ampla desfășurare militară a Statelor Unite în regiune nu este ceva temporar.

De la preluarea mandatului în ianuarie, retorica lui Trump a vizat emisfera vestică, președintele amenințând, între altele, cu preluarea Canalului Panama și anexarea Groenlandei și a Canadei.

Mai recent, desfășurarea navală amplă Caraibe și amenințările cu atacuri terestre în Venezuela și în alte țări, sub pretextul lichidării cartelurilor de traficanți de droguri, au amplificat îngrijorările într-o regiune în care Washingtonul are un istoric violent al intervențiilor militare.

Pe de altă parte, Strategia de Securitate a administrației Trump dă un indiciu în legătură cu motivele reale ale unor eventuale intervenții armate, avertizând asupra "influenței tot mai mari a Chinei în America Latină".

''Noua Strategie Națională de Securitate subliniază destul de clar că nu ne vom întoarce la cum erau lucrurile'', explică Jason Marczak, analist senior pentru America Latină în cadrul Consiliului Atlantic, un cunoscut grup de reflecție din Washington.

În Asia, Trump își propune să descurajeze China în ceea ce privește preluarea Taiwanului și dominația în Marea Chinei de Sud.

Actualul președinte american are un istoric de abordări neconvenționale în politica externă, ceea ce face dificilă prezicerea modului în care această declarare publică a temelor de securitate națională s-ar putea traduce în acțiuni concrete.

Europa e bântuită de declinul civilizațional, afirmă SUA

Administrația Trump a proiectat o viziune sumbră asupra aliaților săi tradiționali din Europa, avertizând că bătrânul continent se confruntă cu ''declinul civilizațional'' și că trebuie să schimbe direcția, dacă vrea să rămână un aliat de încredere pentru Statele Unite.

''Pe termen lung, este mai mult decât plauzibil ca, în câteva decenii, cel puțin, unii membri ai NATO să devină majoritar ne-europeni'', se spune în strategia americană.

"Administrația Trump a dorit să restabilească 'identitatea occidentală'" în Europa, indică documentul, în contextul în care Trump a lansat și susține în continuare o campanie de expulzare a imigranților din Statele Unite.

Politicieni și oficiali europeni au fost iritați de tonul Washingtonului, dar, în timp încearcă să-și reconstruiască armatele neglijate pentru a face față unei amenințări tot mai mari din partea Rusiei, ei se bazează în continuare pe sprijinul militar american.

Strategia de Securitate Națională a SUA spune că e în interesul Washingtonului să restabilească "stabilitatea" cu Moscova

Strategia de Securitate Națională americană menționează că este în interesul strategic al Statelor Unite să negocieze o soluționare rapidă a războiului din Ucraina și să restabilească ''stabilitatea strategică'' cu Rusia.

Se știe că Trump are un istoric de comentarii pozitive și admirative la adresa președintelui rus Vladimir Putin, amintește Reuters.

Agenția de știri a relatat vineri că Washingtonul dorește ca Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO, de la spionaj la rachete, până în 2027.

Acest termen limită este considerat nerealist de către unii oficiali europeni.

Evaluând modul în care regiunile lumii s-ar clasa în cadrul agendei lui Trump, Brad Bowman, expert la think-tank-ul Fundația pentru Apărarea Democrațiilor din Washington, a scris pe X: '

'Câștigătorii concursului de timp, resurse și atenție? Emisfera vestică și, poate, Pacificul. Pierzătorii? Europa. Urmează să se stabilească: Orientul Mijlociu. Africa. Multă baftă..."