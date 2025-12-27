Un nou scandal anticorupție a izbucnit în Ucraina, chiar înaintea vizitei lui Zelenski în SUA. Parlamentari acuzați că au luat mită

<1 minut de citit Publicat la 15:00 27 Dec 2025 Modificat la 15:00 27 Dec 2025

Clădirea Parlamentului din Kiev. sursa foto: Getty

Agenția Națională Anticorupție a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulți parlamentari că ar fi acceptat mită în schimbul voturilor exprimate în Rada Supremă și a încercat să efectueze percheziții în mai multe sedii guvernamentale din Kiev, relatează AFP, citată de Agerpres.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, NABU a anunțat că a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului” care „primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada”.

Autoritatea anticorupție a precizat că anchetatorii au încercat să percheziționeze sediile comisiilor parlamentare din capitală, însă acțiunea ar fi fost împiedicată de forțele de securitate.

Scandalul izbucnește într-un moment extrem de sensibil pentru Kiev, fiind dezvăluit imediat după plecarea președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump pentru discuții privind planul de pace cu Rusia, amintește AFP.