Pericol în Sinaia. Vântul bate cu peste 100 de km/h, cad copaci şi stâlpi. Apel către populație, să stea în case

Cod portocaliu de vânt în Sinaia, valabil până luni dimineaţa. Mai mulți arbori şi stâlpi au fost doborâţi. Sursa foto: Facebook/Primaria Sinaia

Localnicii din Sinaia au fost sfătuiţi de autorităţi să nu iasă din case din cauza codului portocaliu de vânt, care a intrat în vigoare vineri seara şi este valabil până luni, la ora 10:00. Rafalele care au suflat cu 110 - 130 km/h au distrus mai mulţi copaci şi chiar au pus la pământ câţiva stâlpi de electricitate. "Prioritatea noastră este siguranța oamenilor și intervenția rapidă acolo unde apar probleme", a transmis primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, într-un comunicat.

Începând din cursul nopții trecute, oraşul Sinaia se află sub incidența unui cod portocaliu de vânt, transmis de Administrația Națională de Meteorologie, valabil până luni, ora 10:00. Potrivit datelor pe care le au autorităţile din Sinaia, în cursul zilei de sâmbătă, dar şi duminică, şi luni dimineaţa, rafale de vânt ce pot atinge din nou 110 km/h, iar localnicilor li s-a recomandat să evite deplasările şi să nu îşi parcheze maşinile în zone cu risc de cădere de arbori.

"De azi-noapte, Sinaia se confruntă cu un episod sever de vânt puternic, care continuă și în acest moment. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor și intervenția rapidă acolo unde apar probleme. Toate structurile implicate acționează coordonat pentru limitarea efectelor și pentru menținerea funcționării orașului în condiții de siguranță. Fac un apel către cetățeni să trateze cu maximă seriozitate avertizările transmise și să evite orice deplasare care nu este strict necesară", a declarat, Vlad Oprea, edilul oraşului Sinaia.

Vântul a înregistrat rafale de 110 - 130 km/h, iar fenomenul este în continuare activ.

"Echipele SC Sinaia Forever, Detașamentului de Pompieri Sinaia, Jandarmeriei Sinaia, Poliției Sinaia, Poliției Locale Sinaia, precum și reprezentanții Electrica și GME intervin încă de aseară și acționează și în aceste momente pentru limitarea pagubelor și înlăturarea situațiilor de risc.

Până la această oră, au fost îndepărtați aproximativ 20 de arbori căzuți pe carosabil pe străzile Mănăstirii, Zamora, Aleea Lacului, Aleea Caraiman, Aleea Neculuță și Aleea Carmen Sylva. În urma căderii arborilor au fost afectați și doi stâlpi de alimentare cu energie electrică, internet și televiziune, unul pe strada Mănăstirii și unul în zona curbei de pe Aosta", s-a precizat în comunicatul transmis de oficialii Primăriei Sinaia.

Având în vedere că avertizarea meteo rămâne în vigoare, cu rafale de vânt ce pot atinge din nou 110 km/h, autorităţile au făcut următorul apel către populație:

să evite deplasările neesențiale;

să respecte măsurile de autoprotecție;

să nu parcheze autoturismele în zone cu risc de cădere a arborilor sau a elementelor de mobilier și publicitate stradală;

să semnaleze autorităților locale orice situație care poate pune în pericol siguranța publică.

În încheiere, reprezentanţii Primăriei oraşului Sinaia au mai subliniat că vor reveni cu actualizări pe măsură ce situația o impune şi că siguranța comunității rămâne prioritatea noastră.