Trump avertizează că orice ţară care face trafic cu droguri ilegale în SUA ar putea fi atacată: „Ştim rutele pe care le folosesc”

2 minute de citit Publicat la 09:46 03 Dec 2025 Modificat la 09:46 03 Dec 2025

Trump, anunţ către traficanţii de droguri". Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că orice ţară care face trafic cu droguri ilegale în SUA ar putea fi atacată, informează Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

În timpul unei reuniuni la Casa Albă, Trump a insistat că atacurile împotriva cartelurilor de droguri de pe teritoriul venezuelean vor începe „foarte curând”. Acestea ar face parte din Operaţiunea Southern Spear, care până acum a distrus aproximativ 20 de nave în Caraibe şi Pacific, soldată, potrivit SUA, cu peste 80 de morţi.

„Ştim rutele pe care le folosesc. Ştim totul despre ei”, a declarat republicanul, care săptămâna trecută avertizase deja că forţele sale armate vor acţiona „foarte curând” la sol.

De asemenea, Donald Trump le-a transmis recent piloţilor şi companiilor aeriene că ar trebui să considere spaţiul aerian venezuelean "complet închis".

Venezuela, prin intermediul ambasadorului său Hector Constant Rosales, a avertizat marţi ţările membre ale Curţii Penale Internaţionale (CPI) că stabilitatea regională din Caraibe este "ameninţată" de "o desfăşurare militară americană fără precedent" care urmăreşte totodată să destabilizeze naţiunea caraibiană şi să îi afecteze suveranitatea.

Între timp, Parlamentul venezuelean, cu majoritate chavistă, a introdus un proiect de lege pentru abrogarea Statutului de la Roma şi retragerea ţării din CPI, după ce Curtea a anunţat închiderea biroului său din Caracas, invocând "lipsa unui progres real" cu autorităţile locale.

De asemenea, legislativul venezuelean a acuzat CPI că nu a respectat „angajamentele de cooperare şi complementaritate”.

Trump a lansat o ofensivă asupra ambarcaţiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe şi Pacific în ultimele luni, ucigând zeci de persoane prin atacuri ţintite cu rachete.

Forţele militare americane şi-au consolidat prezenţa în Caraibe, iar tensiunile nu au făcut decât să crească între Trump şi Nicolas Maduro, preşedintele Venezuelei, ţară care se învecinează cu Columbia.

Administraţia Trump susţine că Maduro joacă un rol cheie în furnizarea de droguri ilegale care au ucis americani, lucru negat de Maduro. În ultimele zile, Trump a semnalat posibilitatea unei intervenţii militare americane în Venezuela.

Avertismente adresate şi altor ţări

Trump a mai declarat marţi că, deşi „Venezuela a fost mai rea decât majoritatea”, există şi alte ţări care îşi trimit "traficanţii de droguri" în SUA şi a avertizat că orice naţiune care produce şi introduce droguri în Statele Unite este supusă "atacurilor".

În acest sens, el a sugerat că ar putea include Columbia în operaţiunile terestre împotriva traficului de droguri.

„Oricine face asta şi vinde droguri în ţara noastră este supus atacurilor. Am auzit că Columbia produce cocaină, are fabrici de cocaină şi apoi ne vinde cocaina”, a declarat Trump.

Preşedintele columbian Gustavo Petro i-a dat replica lui Trump într-o postare pe platforma X, argumentând că naţiunea sud-americană distruge un laborator care produce droguri la fiecare 40 de minute - "fără rachete".

Petro, care a fost sancţionat personal de administraţia SUA, l-a invitat pe Trump să participe la ofensiva antidrog a naţiunii, dar cu un avertisment.

„Nu ne ameninţa suveranitatea, altfel vei trezi Jaguarul. A ne ataca suveranitatea înseamnă a declara război", i-a transmis Petro lui Trump.

La rândul său, Ministerul de Externe columbian a difuzat un comunicat în care îşi exprimă "profunda îngrijorare" cu privire la avertismentul lui Trump şi a făcut apel la unitate în America Latină "în faţa oricărei tentative de intervenţie externă care urmăreşte să submineze suveranitatea".

Intervenţia Vaticanului

În ceea ce-l priveşte, Papa Leon al XIV-lea a declarat marţi că "este întotdeauna mai bine să căutăm modalităţi de dialog sau presiune, poate presiune economică", decât să atacăm Venezuela.

Aflat la bordul avionului său după o vizită în Liban, suveranul pontif le-a spus jurnaliştilor care îl însoţeau că împreună cu "conferinţa episcopală şi nunţiul (din Venezuela) caută modalităţi de a calma situaţia pentru binele poporului".