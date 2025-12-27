Atac cibernetic de tip ransomware la Complexul Energetic Oltenia. „Gentlemen” a afectat infrastructura IT de business a companiei

1 minut de citit Publicat la 13:29 27 Dec 2025 Modificat la 13:29 27 Dec 2025

Atac cibernetic de tip ransomware la Complexul Energetic Oltenia FOTO: Getty Images

În data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 01:40, a fost identificat un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen”, care a afectat infrastructura IT de business a Societății Complexul Energetic Oltenia.

În urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul societății. Activitatea companiei a fost parțial afectată, fără a fi pusă în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național.

Imediat după constatarea incidentului, sistemele afectate au fost izolate, iar situația a fost raportată Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Ministerului Energiei și altor autorități competente. De asemenea, conducerea societății a depus o plângere penală la DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice.

Încă de la momentul identificării atacului, specialiștii IT ai Complexului Energetic Oltenia au demarat procesul de reconstrucție a sistemelor pe o infrastructură nouă, utilizând copiile de siguranță existente. În prezent, se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului, precum și existența unei eventuale exfiltrări de date.

Complexul Energetic Oltenia cooperează cu autoritățile competente și depune toate eforturile necesare pentru restabilirea completă a sistemelor informatice în cel mai scurt timp posibil