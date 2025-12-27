Amprente, recunoaștere facială și fotografiere obligatorie. Ce schimbări aduce noua regulă a SUA pentru străini

Regula autorizează DHS să colecteze date biometrice precum amprente digitale și imagini faciale ale străinilor în aeroporturi, puncte de frontieră terestră și porturi maritime. sursa foto: Getty

Autoritățile americane au început de vineri să îi fotografieze pe toți străinii care intră și ies din Statele Unite și să colecteze date biometrice de la o parte dintre ei, indiferent dacă tranzitul are loc pe cale aeriană, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), relatează EFE, citată de Agerpres.

Regula, anunțată încă din octombrie, autorizează DHS să colecteze date biometrice precum amprente digitale și imagini faciale ale străinilor în aeroporturi, puncte de frontieră terestră și porturi maritime, inclusiv la momentul ieșirii din SUA.

În plus, noua reglementare permite utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială pentru persoanele sub 14 ani și peste 79 de ani, categorii care până acum erau exceptate.

Măsura se aplică tuturor cetățenilor străini, inclusiv deținătorilor de „green card”, rezidenților temporari, muncitorilor străini, minorilor și persoanelor vârstnice.

Potrivit DHS, sistemul „va ajuta la abordarea preocupărilor legate de securitatea națională”. Administrația americană invocă drept argumente principale riscul de terorism, folosirea frauduloasă a documentelor de călătorie, depășirea duratei legale de ședere și lipsa unor informații corecte sau complete despre călători.

„Acest sistem va permite, de asemenea, DHS să confirme mai precis identitatea cetăţenilor străini care solicită intrarea sau admiterea în Statele Unite şi să verifice plecarea acestora din Statele Unite”, se mai arată în document.

Măsura a fost criticată de organizațiile pentru drepturi civile, care cer clarificări privind modul în care vor fi stocate datele, durata păstrării acestora și procedurile aplicabile în caz de erori sau dispute.

În paralel cu înăsprirea regulilor la frontieră, administrația președintelui Donald Trump a propus pe 10 decembrie ca turiștii din 42 de țări să fie obligați să prezinte istoricul activității din rețelele sociale din ultimii cinci ani pentru a putea intra în Statele Unite. Măsura s-ar aplica celor care călătoresc în SUA prin Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA).