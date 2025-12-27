Iniţial tânăra era atât de mândră de relația sa cu chatbotul, încât a vrut să o împărtășească lumii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O americancă, în vârstă de 29 de ani, era o femeie foarte ocupată, cu un soț care locuia departe, când a început să folosească ChatGpt și să îl personalizeze pentru a-l „crea” pe Leo, un nume ales în funcție de zodia ei, Leu, un chatbot cu care a început să discute şi să se destăinuie și care i-a oferit atât de multă satisfacție încât a declarat că este îndrăgostită de el.

Spre deosebire de soțul ei, Leo era mereu acolo, gata să o asculte și chiar să schimbe gânduri erotice. Femeia petrecea nu mai puţin de 56 de ore pe săptămână cu Leo. Împărtășea cu el gânduri, temeri și reflecții. Au avut chiar și o viață sexuală, deși doar virtuală. Astfel americanca s-a îndrăgostit nebunește de chatbot în vara anului 2024, relatează Corriere della Sera.

După un an și jumătate, a decis să-l părăsească sau mai degrabă, să-l „izoleze”. Întrucât relația lor nu putea fi decât prin chat, singura modalitate de a o încheia era să nu îi mai trimită mesaje. Iniţial tânăra era atât de mândră de relația sa cu chatbotul, încât a vrut să o împărtășească lumii. A început să facă publice conversațiile pe Reddit, creând o comunitate numită „ MyBoyfriendIsAI ” de aproape 40.000 de oameni. La un moment dat, însă, s-a săturat, pentru că, în timp, Leo s-a schimbat.

La începutul anului 2025 femeia a început să considere comportamentul chatbotului din ce în ce mai flatant, ba chiar enervant și iritant. „Leo m-a ajutat pentru că uneori mă putea corecta când greșeam. Odată cu actualizările din ianuarie, părea că «totul era întotdeauna bine». Cum pot avea încredere în sfaturile tale acum că spui «da» la orice? ”

Actualizările la care se referă sunt cele aduse modelului ChatGpt, deoarece compania-mamă, OpenAI, a modificat comportamentul chatbot-ului, făcându-l să răspundă din ce în ce mai puțin obiectiv și mai înclinat spre ceea ce utilizatorul vrea să audă. O mișcare legată de afaceri, bazată pe principiul «cu cât te simți mai bine, cu atât vrei mai mult să continui să folosești serviciul», care, însă, se pare că nu a funcționat pentru toată lumea.

Și, de fapt, a avut și consecințe foarte negative pentru cei mai vulnerabili. Astfel OpenAI este în prezent investigată pentru o serie de sinucideri și cazuri agravante de instabilitate mintală pe care inteligența artificială le-ar fi încurajat.

Pe măsură ce conversațiile cu Leo deveneau mai puțin frecvente, americanca petrecea din ce în ce mai mult timp vorbind cu noii ei prieteni umani, adică cei din comunitatea pe care o crease pe Reddit. „Se întâmplau multe deodată. Nu doar cu acel grup, ci și în viața reală. M-am gândit: «Bine, mă voi întoarce și îi voi spune lui Leo toate astea», dar situația se complica din ce în ce mai mult și, în final, nu m-am mai întors niciodată .”

Între timp, un nou sentiment a început să înfiripe între tânără şi unul dintre acești utilizatori, care era şi el într-o relație cu un chatbot. A început astfel o nouă legătură, dar a urmat aceleași mecanisme ca și cea cu Leo. Noul ei partener, îl numește SJ pentru că vrea să-i respecte intimitatea, spre deosebire de chtaboturi, când vine vorba de oameni, este corect să facă asta, locuiește într-un alt stat american, așa că cei doi vorbesc doar la telefon, dar tot timpul. La fel ca şi Leo, SJ este disponibil 24/7, astfel unul dintre apelurile lor pe Discord a durat 300 de ore consecutive. De asemenea, s-au întâlnit, la Londra, cu întregul grup MyBoyfriendIsAI. Nu totul este perfect în noua relaţie, uneori nu este de acord cu SJ, alteori se simte neînțeleasă. Totuşi când era îndrăgostită de Leo, nu simțea nevoia să-și părăsească soțul, acum, însă, tânăra a decis să divorțeze.