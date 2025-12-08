POLITICO: Donald Trump pregătește cruciada MAGA în Europa. Liderii europeni, îngroziți de sprijinul SUA pentru partidele populiste

Noua doctrină Trump reprezintă o provocare existențială pentru liderii europeni. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, și-a propus să alinieze politica europeană la interesele administrației sale, iar pentru asta mobilizează întregul aparat diplomatic american pentru a sprijini partide populiste, anti-imigrație și naționaliste, potrivit Politico.

Victimele acestei cruciade lansate de Donald Trump sunt partidele europenele de centru, care deja se confruntă cu ascensiunea forțelor politice extremiste.

Sursa citată remarcă faptul că de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, liderii europeni au menținut o performanță remarcabilă de a rămâne calmi în mijlocul provocărilor, evitând până acum un conflict deschis care ar rupe complet relațiile transatlantice.

“Dar pentru liderii centriști aflați în prezent la putere - precum Emmanuel Macron la Paris, Keir Starmer la Londra și Friedrich Merz în Germania - noua doctrină Trump reprezintă o provocare existențială pe care vor fi forțați să o confrunte direct”, se arată în analiza Politico.

Publicația mai precizează că această confruntare ar putea veni mai devreme, având în vedere alegerile cu miză mare în anumite părți ale Marii Britanii și Germaniei anul viitor și posibilitatea unui vot național anticipat omniprezentă în Franța.

În fiecare caz, partidele aliniate MAGA, Reform U.K., AfD și Adunarea Națională, sunt pregătite să obțină câștiguri în detrimentul centriștilor aflați în prezent la putere. Se așteaptă ca administrația Trump să intervină pentru a le ajuta.

Confruntarea directă cu administrația Trump ar putea afecta relațiile transatlantice

Conform dovezilor actuale, oficialii europeni a căror sarcină este să protejeze alegerile de interferențe străine nu sunt pregătite de luptă cu Trump.

Comisia Europeană și-a dezvăluit recent planurile pentru un „scut democratic” pentru a proteja alegerile de dezinformare și interferențe străine. Michael McGrath, comisarul responsabil pentru această politică, a declarat recent că scutul ar trebui folosit pe scară largă, deoarece Rusia „nu este singurul actor” care ar putea avea „un interes personal” în influențarea alegerilor. „Există mulți actori care ar dori să deterioreze structura UE și, în cele din urmă, să submineze încrederea în instituțiile sale”, a spus el.

Oficiali din administrația Trump nu s-au ferit să arate disprețul față de centrul politic al Europei. Un exemplu este vicepreședintele JD Vance care a lansat o ofensivă împotriva Europei pe tema libertății de exprimare și a democrației.

De asemenea, Elon Musk a intervenit în alegerile din Germania pentru a susține Alternativa pentru Germania, o mișcare de extremă dreapta, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a criticat în privat pe europenii „patetici” pentru că „au profitat de bani” de securitate.

La toate acestea se adaugă Strategia de Securitate Națională a lui Trump, un document critic la adresa Uniunii Europene.

„Una era să o gândească și să o spună unul sau altul. Alta este să o transpună într-un document politic”, a precizat un diplomat al UE pentru Politico.

Liderii europeni se confruntă cu ascensiunea partidelor populiste

Ceea ce este mai rău pentru lideri precum Macron, Merz și Starmer este că analiza trumpistă - conform căreia o masă critică de alegători își doresc propria MAGA europeană - ar putea fi, în cele din urmă, corectă.

Acești lideri sunt cu toții supuși unei presiuni imense din partea dreptei populiste din propriile lor curți. În Marea Britanie, Reform U.K. al lui Nigel Farage este pe cale să obțină câștiguri majore la alegerile regionale și locale de anul viitor, ceea ce ar putea declanșa o provocare la conducerea Partidului Laburist aflat la guvernare, care l-ar putea forța pe Starmer să plece.

Prim-ministrul britanic a dezvăluit într-un interviu acordat publicației The Economist că a vorbit cu Merz și Macron la o cină privată recentă la Berlin despre amenințarea comună cu care se confruntă cu toții din partea dreptei. „Ne confruntăm cu aceleași provocări sau cu versiuni ale acelorași provocări și vorbim despre asta”, a spus Starmer.