JD Vance i-a „șocat” pe liderii UE cu discursul său de la Munchen. N-a râs nimeni la gluma sa cu Greta Thunberg

JD Vance a criticat libertatea de exprimare și democrația în Europa. Foto: Getty Images

Vicepreședintele american JD Vance a criticat libertatea de exprimare și democrația din Europa, în cadrul unui discurs susținut vineri la Conferința de Securitate de la München, atrăgând reacții puternice. Într-o glumă care nu a stârnit aplauze, el a comparat-o pe Greta Thunberg cu Elon Musk, respingând criticile privind presupusa influență a lui Musk asupra alegerilor europene. Un deputat ucrainean prezent la eveniment, Oleksiy Honcharenko, a afirmat că liderii europeni au fost „șocați” de discursul lui Vance, iar atmosfera din sală a fost una de „umilire totală”.

Vicepreședintele american JD Vance a folosit un discurs la Conferința de securitate de la München pentru a critica libertatea de exprimare și democrația în Europa, notează Sky News.

În încercarea de a-și impune punctul de vedere, el a făcut o glumă comparând-o pe Greta Thunberg cu Elon Musk - făcând aparent o pauză pentru o reacție care nu a venit niciodată.

El a respins orice critică privind presupusa interferență a lui Elon Musk în alegerile europene, afirmând că „dacă democrația americană poate supraviețui 10 ani mustrării Gretei Thunberg, atunci îi veți putea supraviețui câteva luni lui Elon Musk”.

JD Vance just absolutely ROASTED the leaders of Europe for being a bunch of sniveling babies when it comes to Elon Musk:



"If American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg’s scolding, you can survive a few months of Elon Musk."



?? pic.twitter.com/TTIj0hyMWt — Charlie Kirk (@charliekirk11) February 14, 2025

Un deputat ucrainean, prezent la conferință, spune că liderii europeni sunt „șocați” după discursul lui JD Vance.

Deputatul ucrainean Oleksiy Honcharenko, care se află în prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, spune că singurul lucru care poate fi spus despre discursul vicepreședintelui american JD Vance este „umilirea totală a tuturor liderilor europeni”.

„Oamenii din sală sunt șocați”, spune el într-o postare pe X.

US Vice President Vance just spoke. The only thing that can be said about Vance's speech was the total humiliation of all European leaders. People in the room are shocked. — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) February 14, 2025

El adaugă: „În cea mai mare parte a discursului lui Vance, liderii și birocrații europeni s-au uitat unii la alții, iar aplauzele au fost aproape inexistente”.