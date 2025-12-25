Un bărbat a câştigat un jackpot de 1,8 miliarde de dolari în Ajun de Crăciun. Premiul e al doilea în topul celor mai mari din istorie

*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Oficialii Loteriei Powerball din Arkansas au anunțat că un jucător a fost incredibil de norocos în Ajun de Crăciun. Bărbatul a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, fiind al doilea în topul celor mai mari din istorie, a relatat ABC News. Acesta şi-a adjudecat mult râvnitul premiu după o perioadă de trei luni în care nimeni nu a reuşit să ghicească nuumerele norocoase şi, totodată, să câştige banii puşi în joc pentru marele premiu al loteriei.

Potrivit sursei citate, numerele câştigătoare extrase miercuri, în Ajunul Crăciunului, au fost: 4, 25, 31, 52 şi 59, cu Powerball 19.

"Felicitări celui mai nou câştigător al jackpotului Powerball! Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă viaţa", a declarat Matt Strawn, preşedintele grupului de produse Powerball şi CEO al Iowa Lottery.

Vânzările finale de bilete au făcut ca valoarea jackpotului să fie mai mare decât s-a estimat iniţial, devenind al doilea cel mai mare premiu din istoria SUA și cel mai mare premiu Powerball din 2025, conform reprezentanţilor loteriei.

Premiul de 1,817 miliarde de dolari a urmat după 46 de extrageri consecutive în care nimeni nu a potrivit toate cele șase numere. Ultima extragere cu un câștigător al jackpotului a avut loc pe 6 septembrie, când jucători din Missouri și Texas au câștigat 1,787 miliarde de dolari.

Ulterior, Matt Strawn a mai făcut următoarele afirmaţii: "De asemenea, dorim să mulţumim tuturor jucătorilor care au participat la această serie de jackpoturi – fiecare bilet cumpărat contribuie la susţinerea programelor şi serviciilor publice din întreaga ţară".

Organizatorii au declarat că este a doua oară când jackpotul Powerball a fost câștigat de un bilet vândut în Arkansas, prima dată fiind în 2010.

Şansele de a câştiga jackpotul Powerball sunt de 1 la peste 292 de milioane, au mai scris jurnaliştii de la ABC News. Câştigătorul poate alege între o sumă unică de 834,9 milioane de dolari sau un premiu plătit anual pe o perioadă de aproximativ 30 de ani, reprezentând valoarea completă a premiului. Ambele opţiuni sunt înainte de impozitare.

Jackpotul din Ajunul Crăciunului a fost al doilea premiu de peste un miliard de dolari din acest an, după 46 de extrageri consecutive fără câştigător.

Un jackpot Powerball de 1,787 miliarde de dolari, câştigat în septembrie de două bilete din Missouri şi Texas, a fost al treilea cel mai mare premiu din istoria loteriei americane.

Ultima dată când cineva a câştigat un jackpot Powerball în ajunul Crăciunului a fost în 2011, a precizat Powerball. Compania a adăugat că loteria a fost câştigată şi de patru ori în ziua de Crăciun, ultima dată în 2013.

Top 10 jackpoturi Powerball şi statele câştigătoare:

2,04 miliarde de dolari – 7 noiembrie 2022 – California;

1,817 miliarde de dolari (jackpotul actual) – Arkansas;

1,787 miliarde de dolari – 6 septembrie 2025 – Missouri, Texas;

1,765 miliarde de dolari – 11 octombrie 2023 – California;

1,586 miliarde de dolari – 13 ianuarie 2016 – California, Florida, Tennessee;

1,326 miliarde de dolari – 6 aprilie 2024 – Oregon;

1,08 miliarde de dolari – 19 iulie 2023 – California;

842,4 milioane de dolari – 1 ianuarie 2024 – Michigan;

768,4 milioane de dolari – 27 martie 2019 – Wisconsin;

758,7 milioane de dolari – 23 august 2017 – Massachusetts.

Biletele costă 2 dolari, iar jocul este disponibil în 45 de state, plus Washington D.C., Puerto Rico și Insulele Virgine ale Statelor Unite.