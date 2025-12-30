Putin și-a făcut încă un palat, în Crimeea. Are și spital la parter, cu sală de operație, criocameră și aparate cu raze X

3 minute de citit Publicat la 18:12 30 Dec 2025 Modificat la 18:12 30 Dec 2025

Construcția noului palat al lui Putin a fost documentată de Fundația Anticorupție a disidentului rus Aleksei Navalnîi. Foto: Captură YouTube / Aleksei Navalnîi

Președintele rus Vladimir Putin are un nou palat în peninsula Crimeea, pe care a a invadat-o și anexat-o în urmă cu aproape 12 ani, scrie The Moscow Times.

Fundația Anticorupție a disidentului Aleksei Navalnîi - mort într-o închisoare din Siberia în condiții suspecte - a documentat noua achiziție imobiliară a liderului de la Kremlin și a publicat un documentar pe YouTube cu planurile detaliate ale construcției.

Conform sursei citate de The Moscow Times, palatul lui Putin se află la Capul Aya din Crimeea și a fost inițial destinat lui Viktor Ianukovici, fostul președinte ucrainean pro-rus care a fugit din țară în februarie 2014, în urma revoltelor pro-europene.

Clădirea a fost predată oamenilor de afaceri Iuri și Boris Kovalciuk, apropiați de Putin.

Apoi a fost reconstruită în conformitate cu cerințele Serviciului Federal de Protecție, FSO.

Proiectul ar fi costat cel puțin 10 miliarde de ruble, echivalentul a peste 100 de milioane de euro.

Investițiile și amenajările fac ca fosta construcție gândită pentru Viktor Ianukovici să pară o biată colibă, în comparație cu palatul actual.

Investigatorii Fundației Anticorupție au notat existența unei săli de 233 de metri pătrați în clădirea principală a complexului.

Construcția mai are un dormitor de 154 de metri pătrați cu o baie din marmură de 50 de metri pătrați și jacuzzi și un alt dormitor, de 183 de metri pătrați.

La etajul inferior se află un spital privat ce include un cabinet de medicină generală dotat cu aparat de investigație cu ultrasunete, masă de examinare și masaj, diverse echipamente de testare, un electrocardiograf și un aparat de fizioterapie.

Spitalul mai are un cabinet stomatologic și o sală de operație. Între dotările sale se numără echipamente de anestezie și monitorizare a pacienților și un aparat cu raze X pentru gastroscopie și colonoscopie.

De asemenea, pe nivelul spitalului se mai află un centru spa cu piscină, o criocameră, un cinematograf, o sală de biliard și o pivniță de vinuri.

Alături de clădirea principală a complexului se află o altă construcție, care găzduiește apartamente pentru oaspeți. Construcția are pe acoperiș un parc cu vedere la mare.

Întregul complexul, care se întinde pe aproximativ 3,5 hectare, beneficiază și de un heliport.

Potrivit Fundației Anticorupție, construcția complexului a fost finanțată de omul de afaceri Vladimir Kolbin. Acesta este fiul lui Piotr Kolbin, prietenui din copilărie al lui Putin.

Au mai fost implicate firma Aratron, care ar fi finanțat o cramă lângă palatul lui Putin din Ghelenjik, și compania Forstis, despre care se spune că are legături cu Iuri Kovalciuk, apropiat al liderului de la Kremlin.

Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina, fără a furniza dovezi

O altă reședință opulentă a președintelui rus s-a aflat, de ieri, în centrul unei controverse internaționale, după ce Rusia a acuzat Ucraina că a atacat cu drone palatul prezidențial rus din Novgorod.

Acest palat puternic fortificat și apărat de sisteme antiaeriene Panțîr se află pe malul lacului Valdai și este folosit de liderul rus pentru vacanțe și întâlniri discrete.

Potrivit presei internaționale, aici ar locui Alina Kabaeva, iubita cu 30 de ani mai tânără a lui Putin.

Complexul din Novogord ar include o vilă cu patru etaje, un mare complex spa cu piscină și baie cu nămol, un grajd, un teren de golf, un teren de tenis, un pavilion în stil chinezesc și o biserică privată.

O vilă separată de complexul principal, aflată la aproape un kilometru de acesta, ar fi fost construită pentru Kabaeva și pentru copiii pe care aceasta i-ar avea cu Putin.

Până marți, autoritățile ruse nu au adus dovezi în sprijinul acuzațiilor că Ucraina ar fi atacat această locație.