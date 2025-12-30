Ninge abundent pe Valea Oltului: Sunt coloane de mașini pe kilometri. Traficul e blocat pe un sector de drum, unde un TIR s-a defectat

1 minut de citit Publicat la 16:46 30 Dec 2025 Modificat la 16:53 30 Dec 2025

Traficul rutier este aproape blocat pe Valea Oltului, din cauza ninsorilor abundente, 30 decembrie 2025. Sursa foto: Imagini amator via Antena 3 CNN

Traficul rutier este serios îngreunat marți pe Valea Oltului, în județul Vâlcea, din cauza ninsorilor abundente care au pus stăpânire pe nordul județului. Șoferii sunt nevoiți să înainteze cu mare dificultate, formându-se coloane de mașini pe kilometri întregi.

„Blocat total. Dezastru. Nicio mașină de deszăpezit.”, spune un șofer care a și publicat imagini din zonă, pe rețelele sociale.

Pe DN7, pe sectorul Valea Oltului, se circulă cu aproximativ 30 de kilometri pe oră atât pe sensul Sibiu – Vâlcea, cât și în sens invers, din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă.

Situația este și mai gravă în zona Câineni, unde traficul este complet blocat după ce un TIR s-a defectat, ocupând carosabilul. Din acest motiv, circulația este paralizată, iar cozile de autovehicule continuă să crească.

Potrivit informațiilor locale, utilajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) nu au mai reușit să intervină eficient în zonă, din cauza blocajelor formate și a condițiilor meteo dificile.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonă, dacă nu sunt absolut necesare, să circule cu prudență sporită și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

Mesajul transmis de DRDP Craiova Circulație îngreunată pe DN 7 – Valea Oltului

Din cauza unui autocamion staționat pe partea carosabilă, din motive ce urmează a fi clarificate, utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă și material antiderapant. În zonă se înregistrează ninsori abundente, care afectează condițiile de trafic. Rugăm participanții la trafic să manifeste răbdare și responsabilitate, să rămână în coloană și să nu încerce depășiri sau circulația pe sens opus, întrucât astfel de manevre pot conduce la blocaje majore și pot pune în pericol siguranța rutieră. Intervențiile vor fi reluate de îndată ce situația o va permite. Circulați cu prudență și adaptați viteza la condițiile de drum. Pentru rezolvarea situației în timp cât mai scurt, se intervine, în sprijin, și cu utilajele DRDP Brașov.