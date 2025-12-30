Cine sunt singurii lideri europeni cărora Putin le trimite urări de Anul Nou

<1 minut de citit Publicat la 16:17 30 Dec 2025 Modificat la 16:17 30 Dec 2025

Cine sunt singurii lideri europeni cărora Putin le trimite urări de Anul Nou. Foto: Hepta

Kremlinul a anunţat ce politicieni europeni primesc urări de Anul Nou de la Vladimir Putin. Liderul rus a transmis felicitări președintelui sârb Aleksandar Vucic, prim-ministrului ungar Viktor Orban și președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform Pravda.

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, se numără, de asemenea, printre destinatari.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a mai declarat, pentru agenția de știri rusă TASS, că prim-ministrul slovac Robert Fico a primit și el urări de Anul Nou de la Putin.

Edogan ar vrea să se apropie de SUA

Erdogan i-a spus lui Putin că vrea să-i dea înapoi sistemele S-400 cumpărate în 2017. Chiar dacă relaţia dintre Erdogan şi Putin pare în continuare bună, preşedintele turc i-a transmis liderului rus intenția sa de a returna sistemele în timpul unei întâlniri în Turkmenistan, săptămâna trecută, după ce discuții pe temă au mai avut loc și între oficiali de rang mai mic, conform surselor Bloomberg.

Erdogan spune că vrea să-și îmbunătățească relațiile cu SUA și cu ceilalți aliați NATO prin această decizie, dar și că speră să fie reprimit în programul de achiziționare a avioanelor F-35.