Erdogan i-a spus lui Putin că vrea să-i dea înapoi sistemele S-400 cumpărate în 2017. Liderul turc vrea să repare relația cu SUA

Foto: Profimedia Images

Turcia a anunțat că vrea să-i dea înapoi lui Putin sistemele de rachetă S-400 pe care le-a cumpărat în urmă cu aproape un deceniu, o decizie care ar pune capăt celei mai controversate afaceri în domeniul apărării făcută de un aliat NATO. Erdogan spune că vrea să-și îmbunătățească relațiile cu SUA și cu ceilalți aliați NATO prin această decizie, dar și că speră să fie reprimit în programul de achiziționare a avioanelor F-35, relatează Bloomberg.

Erdogan i-a transmis lui Putin intenția sa de a returna sistemele în timpul unei întâlniri în Turkmenistan, săptămâna trecută, după ce discuții pe temă au mai avut loc și între oficiali de rang mai mic, conform surselor citate de publicația americană.

Erdogan a anunțat achiziționarea de sisteme de apărare anti-rachetă de tip S-400, de fabricație rusească, în 2017, în primul mandat al lui Trump. Atunci, guvernul american a eliminat Turcia din programul F-35 și a impus sancțiuni. Pentagonul spune că deținerea de astfel de sisteme este o „amenințare de securitate” pentru alianță.

De cealaltă parte, turcii au spus că decizia a fost „nedreaptă”, iar guvernul lui Erdogan a tot încercat să revină în programul de achiziție a avioanelor F-35, fără succes.

Ambasadorul american la Ankara, Tom Barrack, a declarat că discuțiile pentru revenirea Turciei în program continuă, dar că legea nu permite unei țări NATO să dețină sisteme S-400 și să fie și în programul F-35. Ministerul apărării turc a precizat că va discuta problema din nou.

„Discuțiile diplomatice ale Turciei cu SUA pe tema ridicării sancțiunilor și eliminării obstacolelor din fața obținerii F-35 continuă.

Rezolvarea problemei respectând spiritul alianței, prin dialog mutual și consultări constructive va contribui pozitiv la relațiile bilaterale”, a transmis ministerul.