Erdogan s-a întâlnit cu Putin în Turkmenistan: „Pacea în Ucraina nu este departe”

Foto: Profimedia Images

Preşedintele turc, Recep Erdogan, întors de puțin timp de la o întâlnire cu Vladimir Putin, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu preşedintele american, Donald Trump, adăugând că „pacea nu este departe”.

Erdogan şi Putin au discutat de „eforturile intense pentru pace” pentru a pune capăt războiului, au transmis, vineri, reprezentanții de presă ai lui Erdogan, Turcia repetând „disponibilitatea” sa de a sprijini eforturile de pace.

„După această întâlnire cu Putin, sperăm să avem ocazia să discutăm planul de pace şi cu preşedintele SUA, Trump. Pacea nu este departe, vedem asta”, a declarat Erdogan, la întoarcerea din Turkmenistan, acolo unde a avut loc discuția cu dictatorul rus.

Erdogan i-a spus, vineri, lui Putin că un armistiţiu limitat în război, respectat în special în privinţa instalaţiilor energetice şi a porturilor, ar putea fi benefic.

„Marea Neagră nu ar trebui privită ca un câmp de luptă. O astfel de situaţie nu ar dăuna doar Rusiei şi Ucrainei”, a declarat Erdogan în comentariile transmise, sâmbătă, de cancelaria sa. „Toată lumea are nevoie de navigaţie sigură în Marea Neagră. Acest lucru trebuie asigurat”, a punctat el.

Rusia a atacat, vineri, două porturi ucrainene, avariind trei nave turceşti, inclusiv o navă ce transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni şi un armator, la câteva zile după ce Rusia a ameninţat că va izola Ucraina de ieşirea la mare.

La rândul său, comunicatul Kremlinului despre întrevederea lui Putin cu Erdogan menţionează cooperarea economică dintre cele două ţări, care permite „depăşirea dificultăţilor la nivel internaţional şi a presiunii din partea ţărilor terţe”.

În ceea ce priveşte Ucraina, Kremlinul menţionează că Vladimir Putin şi Recep Erdogan au discutat despre „încercările europenilor de a confisca activele ruseşti. (...) Părţile au convenit că astfel de acţiuni nechibzuite din partea europenilor vor duce, de fapt, la distrugerea sistemului Bretton Woods şi a principiilor sistemului financiar internaţional”, au susținut reprezentanții statului agresor.