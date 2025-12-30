China declară compania SpaceX a lui Elon Musk "amenințare la adresa securității naționale". De ce se teme statul comunist

2 minute de citit Publicat la 16:41 30 Dec 2025 Modificat la 16:45 30 Dec 2025

În China, compania lui Elon Musk este considerată amenințare la adresa securității naționale. Foto: Getty Images

Autoritățile chineze au sancționat o navă străină pentru utilizarea sistemului de sateliți Starlink al companiei multimiliardarului Elon Musk, scrie presa internațională, care citează presa de la Beijing.

Sateliții Starlink, plasați pe orbită de SpaceX, aigură servicii de internet la nivel global.

În China, acest serviciu este interzis și considerat amenințare la adresa securității naționale, iar compania lui Musk nu are licență de operare pe teritoriul statului comunist.

În consecință, navele echipate cu terminale Starlink riscă sancțiuni dacă intră în apele teritoriale chineze.

De ce China consideră că SpaceX o amenințare la adresa securității naționale

Guvernul de la Beijing a emis legi și reglementări care interzic companiilor străine să opereze servicii de telecomunicații în țară.

Sub interdicție intră și furnizarea de internet prin satelit.

De asemenea, orice companie sau persoană care utilizează dispozitive sau frecvențe radio în China trebuie să obțină o aprobare oficială.

Serviciul Starlink al lui Elon Musk, care se bazează pe o vastă rețea de sateliți plasați pe orbită joasă, nu a primit aprobările corespunzătoare în China.

Oficialii comuniști spun că Starlink "prezintă un risc ridicat pentru guvernul chinez și interesele sale strategice", deoarece comunicațiile asigurate de compania lui Elin Musk sunt direcționate prin porți de acces (gateway) externe, și nu prin infrastructură internă, controlată de autoritățile de la Beijing.

Presa internațională citează un document din 2023 publicat de Universitatea Națională de Tehnologie în domeniul Apărării din China.

"Pe măsură ce Statele Unite integrează tehnologia Starlink în activele spațiale militare pentru a obține un avantaj strategic față de adversarii săi, alte țări percep din ce în ce mai mult Starlink ca o amenințare la adresa securității în domeniile spațial, nuclear și cibernetic", se spune în document.

China își propune să spargă monopolul Starlink

Compania SpaceX deține în prezent un cvasi-monopol în tehnologia de furnizare de servicii internet prin satelit.

Conform celor mai recente date difuzate de compania americană, Starlink operează în peste 140 de țări.

În iunie anul curent, SpaceX a obținut o licență de operare în India, reușind să calmeze preocupările legate de securitatea națională ale autorităților de la New Delhi.

SpaceX folosește propulsorul său reutilizabil, Falcon 9, pentru a lansa și a pune sateliții SpaceX pe orbită.

Firma privată chineză LandSpace și-a declarat intenția de a deveni a doua companie din lume, după SpaceX, care operează lansatori spațiali reutilizabili și și-a făcut public planul de a se lista pe bursă în vederea finanțării acestui proiect.

Landspace a efectuat un test cu racheta sa Zhuque-3 la începutul acestei luni, care a eșuat, după ce motoarele nu s-au activat la aterizare.