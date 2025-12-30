Compania care și-a făcut praf racheta "reutilizabilă" la aterizare se listează pe bursă și vrea să-l ajungă din urmă pe Elon Musk

Testul din 3 decembrie al rachetei chinezești reutilizabile s-a încheiat cu un eșec. Foto: Profimedia Images

Un startup numit LandSpace și-a fixat ambițiosul țel de a ajunge din urmă compania SpaceX a lui Elon Musk, lider mondial în domeniul rachetelor spațiale reutilizabile, notează Agerpres, care citează presa internațională.

Compania cu sediul la Beijing a devenit la începutul lunii prima entitate din China care a efectuat un test cu o rachetă - teoretic - reutilizabilă.

Testul a fost un eșec, iar racheta Landspace - cu numele Zhuque-3 - s-a distrus la aterizare, însă tentativa a fost suficientă pentru a atrage atenția companiei lui Musk.

Compania chineză se listează pe bursă după eșecul primului test cu propulsorul "reutilizabil"

În prezent, firma chineză se pregătește să se listeze la bursă pentru a-și finanța proiectele viitoare, în timp ce potențialul rival american, incomparabil mai mare și cu o tehnologie matură, ia în considerare o ofertă publică inițială (IPO) proprie.

"Aspirația de a deveni a doua companie după SpaceX în domeniul rachetelor reutilizabile oferă un nou impuls industriei spațiale din China, care a fost mult timp dominată de entități de stat, ce evită riscurile. Însă (SpaceX) își împinge rachetele la limită și nu se teme de eșec, identificând rapid piedicile pe parcursul iterațiilor", a explicat proiectantul șef al Zhuque-3, Dai Zheng, pentru postul de televiziune de stat CCTV, după zborul inaugural al rachetei chinezești.

Obiectivul LandSpace - de a asigura Chinei opțiuni de lansare low-cost, similare cu racheta reutilizabilă Falcon 9 a SpaceX - va juca un rol cheie în planurile Beijingului de a ridica pe orbită o constelație de 10.000 de sateliți în următoarele decenii, notează presa internațională.

Specialist chinez: "Am studiat Falcon 9. Învățăm, nu imităm"

"Falcon 9 este o configurație de succes care a fost testată în procesele inginerești. După ce am studiat-o, îi recunoaștem fundamentarea. Este vorba de învățare, nu de imitație. A numi (Zhuque-3) un Falcon 9 chinezesc cred că este un compliment foarte mare", a declarat Dong Kai, designer șef adjunct al Zhuque-3.

Cu o lună înainte ca LandSpace să efectueze testul cu Zhuque-3, fondatorul SpaceX, Elon Musk, era deja la curent cu designul vehiculului chinezesc.

Comentând un videoclip pe X care prezenta asamblarea Zhuque-3, el a arătat că racheta fabricată în China a adoptat aspecte ale vehiculului spațial Starship și le-a aplicat pe un design similar cu Falcon 9.

"Au adăugat aspecte ale Starship, cum ar fi utilizarea oțelului inoxidabil și a combustibilului metalox pe o arhitectură Falcon 9, ceea ce i-ar permite să învingă Falcon 9", a declarat multi-miliardarul în octombrie, în primele sale comentarii publice despre LandSpace.

Folosirea oțelului inoxidabil pentru structură și utilizarea de motoare alimentate cu metalox - o combinație de metan pe post de combustibil și oxigen lichid ca agent de oxidare - sunt câteva dintre modalitățile prin care companii precum SpaceX încearcă să diminueze din costul enorm al lansărilor.

Chinezii pregătesc o nouă lansare cu racheta lor "reutilizabilă"

Dar, de departe, cea mai importantă economie este capacitatea de a lansa o rachetă, apoi de a ateriza în mod nedistructiv, recupera și reutiliza prima treaptă propulsoare.

LandSpace pregătește o altă lansare după eșecul din decembrie, când propulsorul Zhuque-3 nu a reușit să se aprindă la 3 km de sol pentru a încetini și controla coborârea, efectul fiind prăbușirea rachetei.

Presa internațională amintește că SpaceX, la rândul său, a avut prima sa aterizare reușită cu propulsorul Falcon în 2015, după două tentative eșuate.