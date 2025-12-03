Racheta "reutilizabilă" a Chinei s-a făcut praf la aterizare. Imagini spectaculoase cu Zhuque-3 căzând necontrolat

Racheta chinezească a ratat aterizarea. Foto: X@XH_Lee23

Primul test al rachetei de nouă generație Zhuque-3, construită de compania chineză LandSpace Technology Corporation, s-a încheiat miercuri cu un eşec.

Treapta propulsoare care trebuia să efectueze o aterizare controlată, în vederea reutilizării, nu a putut fi recuperată, notează Agerpres, care citează agențiile de presă internaționale.

Astfel, ambițiile chinezești de a deține un lansator orbital refolosibil trebuie să mai aștepte, în timp ce companiile americane Space X, deținută de Elon Musk, și Blue Origin, al cărei proprietar este Jeff Bezos, rămân singurele care au un astfel de dispozitiv operațional.

"În timpul procesului s-a produs o combustie anormală, împiedicând aterizarea lină pe platforma de recuperare. Testul de recuperare a eșuat, iar cauza specifică se află încă în curs de analiză și investigare", a relatat agenția chineză Xinhua.

Eșecul la aterizarea rachetei Zhuque-3 scoate în evidență dificultatea dezvoltării unui propulsor spațial care să poată fi recuperat şi reutilizat după lansarea sarcinii utile pe orbită.

LandSpace a declarat într-un comunicat că va utiliza datele colectate în timpul zborului de miercuri pentru a îmbunătăți performanțele lansatorului.

"Zhuque-3 va continua să progreseze, de la demonstrații de recuperare la reutilizare de rutină, spre un ritm operațional similar celui al companiilor aeriene, contribuind la obiectivele Chinei în materie de putere spațială", a promis compania.

Americanii rămân lideri în domeniul lansărilor cu propulsoare reutilizabile

Compania SpaceX a făcut muncă de pionierat în domeniul reutilizării rachetelor comerciale.

În urmă cu aproximativ un deceniu, racheta sa Falcon 9 a revoluționat,industria americană a lansărilor, care se baza până la momentul respectiv pe propulsoare de unică folosință.

Acestea sfârșeau în ocean sau rămâneau în spațiu, aglomerând "gunoiul orbital", după încheierea misiunii.

Treapta reutilizabilă a Falcon 9 a permis SpaceX să înceapă lansarea sateliților Starlink, în 2019, mult mai devreme în comparație cu rivalii săi, iar compania lui Musk a devenit lider mondial în domeniu anul următor.

În octombrie, multimiliardarul american a lăudat designul Zhuque-3, afirmând pe rețeaua X că racheta chineză ar putea chiar să depășească Falcon 9.

Însă decalajul este încă mare şi nu există nicio garanție că LandSpace îl va putea reduce curând.

SpaceX a reușit prima aterizare cu succes a propulsorului Falcon în 2015, după două încercări eșuate.

De atunci, jucătorii în industria globală a rachetelor au încercat să adopte modelul propulsoarelor reutilizabile.

Tehnologia curentă a propulsoarelor reutilizabile nu lasă loc de erori

Acestea necesită manevre complexe, cu un consum mare de energie, iar până în prezent doar SpaceX a realizat acest lucru în mod regulat.

După separarea treptelor, propulsorul trebuie să efectueze o manevră de întoarcere în spațiu, să încetinească, să supraviețuiască unei căderi supersonice prin atmosferă și apoi să își repornească motoarele cu câteva secunde înainte de aterizare.

Aprinderea motoarelor trebuie sincronizată cu precizie, la miime de secundă, de către software-ul de bord, care corectează constant traiectoria rachetei.

Eventualele mici erori în orientarea rachetei sau în sincronizarea motoarelor pot face ca propulsorul să se rotească necontrolat, să rateze locul de aterizare sau să ardă în timpul coborârii.