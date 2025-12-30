"Doamna cu coasa va veni în curând". Medvedev îl amenință direct cu moartea pe Volodimir Zelenski

Medvedev s-a referit, într-un mesaj pe Telegram, la discursul de Crăciun al lui Zelenski. Sursa colaj foto: Hepta

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează DPA, citată de Agerpres.

Într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, Medvedev s-a referit la discursul de Crăciun al lui Zelenski, spunând că acesta a dorit moartea "unei persoane" - probabil liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

"Tuturor le este clar că el doreşte moartea nu doar unei singure persoane, ci nouă, tuturor, şi ţării noastre. Şi nu numai că îşi doreşte aceasta, dar a şi ordonat atacuri masive", a declarat Dmitri Medvedev.

"Nu voi scrie aici despre moartea sa violentă, deşi în acest moment “Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă ticălosului", a spus fostul preşedinte rus.

El a precizat că după ce președintele Ucrainei va muri, corpul lui Zelenski ar trebui expus "în scopuri ştiinţifice" în muzeul public Kunstkamera din Sankt Petersburg.

Mesajul lui Medvedev vine după ce, în discursul său din ajunul Crăciunului, Zelenski a spus: "Fie ca el să piară, poate că fiecare dintre noi gândim asta în sinea noastră". El nu a menţionat un nume, dar remarca a fost înţeleasă de lume ca referindu-se la Putin.

Zelenski a continuat: "Dar când ne întoarcem către Dumnezeu, bineînţeles că cerem ceva mai mare. Cerem pace pentru Ucraina".

Lavrov a acuzat Ucraina că ar fi încercat să atace una din reşedinţele lui Putin

De asemenea, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina luni că ar fi încercat să atace cu drone una din reşedinţele lui Putin în regiunea Novgorod.

La rândul său, preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a fost informat de Putin în cursul unei convorbiri telefonice din aceeaşi zi cu privire la un astfel de atac. "Nu e bine", a comentat el.

Oficialii ucraineni au negat însă acuzațiile.

"Matematica" Kremlinului diferă de "bilanţul" făcut public luni de Ministerul rus al Apărării, notează portalul ucrainean Dialog. În timp ce şeful diplomaţiei ruse a declarat că forţele ucrainene au lansat în noaptea de 28 spre 29 decembrie 91 de drone asupra reşedinţei lui Putin din regiunea Novgorod, Ministerul rus al Apărării a transmis că Ucraina a lansat în acest interval de timp în total 89 de drone asupra unor ţinte de pe teritoriul întregii Federaţii Ruse, dintre care 23 de drone asupra regiunii Novgorod, situată între Moscova şi Sankt Petersburg.

Această regiune (oblasti) are o suprafaţă de 53.895 km2. Deci, Ministerul rus al Apărării comunicase că forţele ucrainene lansaseră 23 de drone asupra unor ţinte de pe această suprafaţă, fără să facă vreo referire la reşedinţa lui Putin, care de altfel, ca toate reşedinţele sale de pe întinsul Rusiei beneficiază de o apărare antiaeriană sporită.

Rusia a amenințat cu represalii

Ministrul rus de externe a declarat, de asemenea, că "Rusia îşi va reconsidera poziţia de negociere ca răspuns la atacul asupra reşedinţei lui Putin". El a afirmat că Rusia "îşi rezervă dreptul de a riposta împotriva Ucrainei".

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Kremlinul nu va prezenta dovezi ale atacului cu aproape 100 de drone ucrainene asupra reședinței lui Vladimir Putin din Valdai.

Reşedinţa lui Putin, "Dolghie Borodî" este situată la nord-est de oraşul Valdai, unde locuiesc până la 14.000 de oameni. Lacul Valdai separă oraşul de reşedinţă.

Analiştii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) nu au găsit nicio dovadă care să susţină afirmaţia ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, despre un presupus "atac ucrainean" cu drone asupra reşedinţei lui Putin din regiunea Novgorod, transmite marţi agenţia de presă Ukrinform.

Potrivit ISW, atacurile ucrainene confirmate asupra teritoriului rus sunt de obicei susţinute de dovezi care pot fi găsite pe surse deschise. Analiştii ISW nu au observat astfel de înregistrări video, relatări locale sau regionale despre atacuri ucrainene în apropierea reşedinţei lui Putin care să coroboreze declaraţia lui Lavrov.