FT: Trump i-a dat lui Zelenski un ultimatum de „câteva zile” pentru a accepta planul de pace

3 minute de citit Publicat la 22:14 09 Dec 2025 Modificat la 22:23 09 Dec 2025

Zelenski le-a spus europenilor că a fost presat de Witkoff și Kushner să accepte în termen de zile acordul susținut de Donald Trump. Sursă colaj foto: Hepta

Emisarii lui Donald Trump i-au cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să accepte "în decurs de câteva zile" acordul de pace avansat de Washington, care impune Kievului pierderi teritoriale în schimbul unor garanții de securitate americane neclare, scrie publicația britanică Financial Times (FT), care citează oficiali europeni la curent cu situația.

Conform FT, Zelenski le-a mărturisit omologilor săi europeni că a fost presat, în timpul unei convorbiri telefonice de două ore, derutată sâmbătă, să ia o decizie rapidă.

Liderul ucrainean a discutat la telefon cu emisarul special Steve Witkoff și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner.

O sursă FT la curent cu calendarul susținut de partea americană susține că Donald Trump speră că acordul ruso-ucrainean va fi convenit "până la Crăciun"

Zelenski le-a spus lui Witkoff și Kushner că are nevoie de timp pentru a se consulta cu alți aliați europeni, înainte de a răspunde la propunerea Washingtonului.

Kievul invocă faptul că "unitatea occidentală" s-ar putea fractura dacă SUA avansează cu acordul fără consultarea europenilor.

Oficial european: Zelenski e prins între cererile Rusiei, pe care nu le poate accepta, și presiunile americanilor, pe care nu îi poate respinge

Unul dintre oficialii occidentali a descris situația spunând că Ucraina e prinsă între pretențiile teritoriale ale Rusiei în Donbas, pe care nu le pot accepta, și presiunile pro-acord ale americanilor, pe care nu-i poate respinge net.

"Ca să fiu sincer, americanii caută în prezent un compromis", a declarat Zelenski într-o conferință de presă prin WhatsApp, luni seară, după discuții purtate la Londra cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Merz a sugerat urgența situației la începutul întâlnirii din Downing Street nr. 10.

"Acesta ar putea fi un moment decisiv pentru noi toți", a spus el.

Marți seară, președintele ucrainean a spus că lucrează "foarte intens" la componentele contra-propunerilor la acordul american, pentru a pune capăt războiului.

"Componentele ucraineană și europeană au fost deja elaborate mai detaliat și suntem gata să le prezentăm partenerilor noștri din America. Împreună cu partea americană, ne așteptăm să facem eventualii pași cât mai eficient și mai rapid cu putință", a precizat el.

"Așa cum remarcă pe bună dreptate partenerii noștri din echipele de negociere, totul depinde acum dacă Rusia este pregătită să ia măsuri efective pentru a opri vărsarea de sânge și a preveni escaladarea războiului", a conchis el.

Nu e clar cum va reacționa Washingtonul la contra-propunerile europene și ucrainene

La Miami, statul american Florida, Steve Witkoff și Jared Kushner au lucrat cu negociatorii ucraineni Rustem Umerov și Andrii Gnatov pe parcursul a trei zile, la finele săptămânii trecute, însă discuțiile nu au produs un compromis palpabil.

Zelenski a indicat că s-au făcut progrese în revizuirea planului de pace inițial al SUA, format din 28 de puncte, elaborat - așa cum presa internațională a dezvăluit - cu contribuția semnificativă a Rusiei.

Cele 28 de puncte au fost reduse la 20.

Totuși, situația teritoriilor revendicate de Rusia, fără a le controla în prezent, statutul centralei nucleare de la Zaporojie, chestiunea finanțării reconstrucției Ucrainei după război și problema garanțiilor de securitate pentru Kiev erau, în continuare, în suspensie luni seara, după cum a relatat presa ucraineană.

Potrivit FT, în fața lui Starmer, Macron și Merz, Zelenski și-a mărturisit temerea că Uniunea Europeană ar putea renunța la planul de a garanta cu activele rusești înghețate împrumuturile pentru reconstrucția Ucrainei.

Europenii ar putea renunța la plan, pentru a nu supăra Washingtonul și a nu pierde, astfel, sprijinul american garanțiile de securitate europene.

Trump: Zelenski trebuie să accepte, pentru că pierde

Într-un interviu acordat luni publicației Politico și publicat marți, Trump a fost întrebat dacă a stabilit un calendar pentru ca Zelenski să ajungă la un acord.

"Ei bine, va trebui să se implice și să înceapă să accepte lucrurile... pentru că pierde", a răspuns președintele SUA.

Forțele ruse și-au intensificat în ultimele luni atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și obțin câștiguri constante - deși foarte costisitoare - pe câmpul de luptă din sud-est.

În regiunea Donețk, în legătură cu care SUA presează Ucraina s-o cedeze Rusiei în schimbul păcii, trupele Moscovei au capturat o mare parte din orașul strategic Pokrovsk și amenință orașul satelit Mirnograd (orașul păcii, n.r.) cu încercuirea.

Capturarea acestor orașe ar oferi Kremlinului o potențială rampă de lansare pentru a ataca mai adânc în regiune.

Oficialii ucraineni au declarat pentru FT că președintele Vladimir Putin a clamat în mod fals capturarea completă a orașelor, în încercarea de a-l convinge pe Donald Trump că armata rusă nu poate fi oprită.