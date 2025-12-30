Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut în ultimele 10 luni mai rapid decât în orice alt moment, din 2022 încoace (BBC)

Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut în ultimele 10 luni mai rapid decât în orice alt moment, din 2022 încoace. Foto: Profimedia Images

Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut în ultimele 10 luni mai rapid decât în orice alt moment de la începutul invaziei la scară largă din 2022, sugerează o analiză BBC.

În timp ce eforturile de pace s-au intensificat în 2025, sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump, sursele rusești au publicat cu 40% mai multe necrologuri ale soldaților comparativ cu anul precedent. Per ansamblu, BBC a confirmat numele a aproape 160.000 de persoane ucise în timp ce luptau de partea Rusiei în Ucraina.

BBC News Russian a contabilizat pierderile rusești de război împreună cu publicația independentă Mediazona și cu un grup de voluntari din februarie 2022 și a întocmit o listă cu persoane identificate nominal ale căror decese au putut fi confirmate folosind comunicate oficiale, ziare, rețele sociale, precum și noi memoriale și morminte.

Se crede că bilanțul real al morților este mult mai mare, iar experții militari consultați consideră că analiza asupra cimitirelor, memorialelor de război și necrologurilor ar putea reprezenta 45-65% din total. Asta ar plasa numărul morților ruși între 243.000 și 352.000.

Numărul de necrologuri pentru o perioadă dată este o estimare preliminară a pierderilor confirmate, deoarece unele necesită verificări suplimentare și vor fi, în cele din urmă, eliminate. Dar el poate indica modul în care intensitatea luptelor se schimbă în timp. Anul 2025 începe cu un număr relativ mic de necrologuri publicate în ianuarie, comparativ cu lunile precedente. Apoi, numărul a crescut în februarie, când Trump și președintele rus Vladimir Putin au vorbit direct pentru prima dată despre încheierea războiului din Ucraina. Următorul vârf, în august, coincide cu întâlnirea celor doi președinți în Alaska.

În octombrie, când un al doilea summit Rusia–SUA planificat a fost, în cele din urmă, abandonat, și apoi în noiembrie, când SUA au prezentat o propunere de pace în 28 de puncte, au fost publicate în medie 322 de necrologuri pe zi, dublu față de media din 2024.

Este dificil să pui creșterea pierderilor rusești pe seama unui singur factor, însă Kremlinul vede câștigurile teritoriale ca pe o modalitate de a influența negocierile cu SUA în favoarea sa: consilierul lui Putin, Yuri Ușakov, a subliniat recent că „succesele recente” au avut un impact pozitiv.

Murat Mukashev s-a numărat printre cei care au mizat pe un acord rapid de pace, iar asta l-a costat viața. Mukashev era un activist care s-a opus politicilor lui Putin. De-a lungul anilor, a participat la demonstrații împotriva violenței poliției și a torturii și s-a alăturat mitingurilor pentru drepturile LGBT și pentru eliberarea lui Alexei Navalnîi, principalul opozant al Kremlinului, care a murit în închisoare în 2024. Din 2022, a condamnat în repetate rânduri invazia Rusiei în Ucraina pe rețelele sociale. Apoi, la începutul lui 2024, Mukashev a fost reținut lângă casa sa din Moscova și acuzat de trafic de droguri la scară largă.

În timp ce procesul era în desfășurare, i s-a oferit un contract cu ministerul apărării, potrivit prietenilor și familiei sale. Ei au văzut acuzațiile grave formulate împotriva lui ca pe un șiretlic tipic pentru a-i determina pe oameni să se înroleze. O lege din 2024 le oferă acuzaților o cale de a evita o condamnare penală dacă se înrolează, o opțiune atractivă într-o țară cu o rată de achitare sub 1%. Mukashev a refuzat oferta, iar instanța l-a condamnat la 10 ani într-o colonie penitenciară de maximă securitate.

În închisoare, în noiembrie 2024, s-a răzgândit. Prietenii au spus că a fost încurajat de promisiunile lui Trump de a încheia rapid războiul și a decis că trebuie să se înroleze cât mai curând posibil, pentru a-și asigura eliberarea înainte să se ajungă la un acord de pace. „A văzut asta ca pe o șansă de a fi eliberat în loc să fie închis 10 ani în regim sever”, se arată într-o declarație a grupului său de sprijin.

La 11 iunie 2025, Mukashev a murit luptând în timpul unui atac în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei.

Ca și el, majoritatea rușilor uciși pe front în 2025 nu aveau nicio legătură cu armata la începutul războiului la scară largă, arată datele BBC.

Însă, de la sângeroasa bătălie pentru orașul Avdiivka din octombrie 2023, a existat o creștere constantă a numărului de victime în rândul așa-numiților „voluntari”, cei care au semnat de bunăvoie un contract după începutul invaziei. Acum, ei par să formeze majoritatea noilor recruți ai Rusiei. Acum un an, 15% dintre decesele militare rusești erau ale voluntarilor, însă în 2025 proporția a ajuns la unul din trei.

Guvernele locale, sub presiunea de a menține un flux constant de noi recruți, oferă prime consistente, se adresează persoanelor cu datorii mari și fac campanie în universități și colegii. Asta înseamnă că Kremlinul a reușit să compenseze pierderile grele de pe front, evitând în același timp mișcarea riscantă politic a unei mobilizări obligatorii pe scară largă.

Până în octombrie, 336.000 de persoane semnaseră contracte cu armata anul acesta, potrivit vicepreședintelui Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, cu mult peste 30.000 pe lună.

Ulterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că 25.000 de soldați ruși sunt uciși în fiecare lună. Dacă ambele afirmații sunt corecte, Rusia încă recrutează mai mulți soldați decât pierde. Pe baza necrologurilor și a relatărilor rudelor, cei mai mulți dintre cei care s-au înscris să lupte au făcut-o voluntar; însă există și relatări despre presiuni și constrângeri, mai ales asupra recruților în termen și asupra celor acuzați de infracțiuni. Unii recruți cred, în mod eronat, că după ce au semnat pentru un an se pot întoarce la vechea lor viață cu bani în buzunar.

Un nou recrut poate câștiga până la 10 milioane de ruble (95.000 de lire; 128.000 de dolari) într-un an. În realitate, toate contractele semnate cu ministerul apărării din septembrie 2022 sunt prelungite automat până la încheierea războiului.

Potrivit NATO, numărul total de morți și răniți ai Rusiei în război este de 1,1 milioane, iar un oficial a estimat că au existat 250.000 de decese.

Ucraina a suferit, de asemenea, pierderi grele. În februarie anul trecut, președintele Volodîmîr Zelenski a estimat numărul morților pe câmpul de luptă la 46.000 și al altor 380.000 de răniți. Zeci de mii în plus erau fie dați dispăruți în acțiune, fie ținuți captivi, a adăugat el. Pe baza altor estimări și a verificării încrucișate a datelor, BBC estimează că numărul ucrainenilor uciși până acum poate ajunge la 140.000.